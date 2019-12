vor 36 Min.

Die Altenstadter Ortsmitte soll sich weiterentwickeln

Der Altenstadter Marktgemeinderat hat den Bebauungsplan „Altenstadt Ortsmitte“ in die Startblöcke gebracht. Dabei geht es auch um die Erschließung brachliegender Innerortsflächen in Nachbarschaft zum Haus Elfriede.

Der Marktrat will nahe der Neuen Mitte ein Baugebiet ausweisen. Die ersten Schritte dazu sind getan.

Von Armin Schmid

Der Marktgemeinderat Altenstadt geht bei der weiteren Entwicklung der Altenstadter Ortsmitte zügig voran. Dabei geht es insbesondere um die brachliegende Fläche hinter dem Gasthaus Sonne, das in unmittelbarer Nachbarschaft zum Seniorenwohnheim Haus Elfriede liegt.

Zur Sicherung des Gebiets hat das Marktratsgremium den Aufstellungsbeschluss für ein Baugebiet „Altenstadt Ortsmitte“ gefasst und eine Veränderungssperre erlassen. Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass man das Umfeld des Altenheims „Haus Elfriede“ unter Einbindung des Bahnhofs und angrenzender, brachliegender Flächen neu ordnen will. Die Ortsmitte zwischen Hindenburgstraße, Bahnhof, Seniorenwohnheim und der innerörtlichen Fußwegverbindung, die entlang des Natursteinwerks verläuft, sei durch unregelmäßige Grundstückszuschnitte und eine wenig homogene Bau- und Nutzungsstruktur geprägt. Zum Problem wird dabei, dass die innenliegenden Flächenbereiche teilweise nur über Privatgrundstücke verkehrstechnisch erschlossen werden könnten. Ohne öffentliche Erschließung mit entsprechender Zufahrtsstraße sei aber eine Weiterentwicklung in diesem Bereich nicht möglich.

Die "Neue Mitte" soll gestärkt werden

Ziel ist letztlich, dass dort neuer Wohnraum und ergänzende Nutzungen entstehen. Das städtebauliche Ensemble in der „Neuen Mitte“ soll dadurch funktional weiter gestärkt und auch die optische Wahrnehmung weiter verbessert werden.

Durch den einstimmigen Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Altenstadt Ortsmitte“ sollen bestehende Missstände beseitigt und eine geordnete Innenentwicklung mit entsprechender Nachverdichtung in die Wege geleitet werden.

Mit der ebenfalls einstimmig beschlossenen Veränderungssperre soll die künftige Verwendung des Areals hinter dem Gasthaus Sonne gesichert und auch Zeit für die gemeindliche Bauleitplanung vorgehalten werden. Letztlich geht es den Ratsmitgliedern darum, eine sinnvolle Nutzung mit einer geeigneten Zufahrts- und Erschließungsmöglichkeit in Einklang zu bringen und so die Attraktivität der Ortsmitte in Richtung Bahnhof zu steigern.

Mehr Nachrichten aus Altenstadt:

In der Untereicher Mühlbachstraße geht es voran

Was sich Senioren in und von Altenstadt wünschen

Warum Pater Xaver Berchtold Altenstadt schon wieder verlässt