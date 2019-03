18:15 Uhr

Die Bucher feiern 130 Jahre Sportgeschichte

Ehrungen und ein buntes Programm: Beim Festabend war viel geboten.

Von Dorothea Brumbach

130 Jahre Sportgeschichte liegen hinter dem TSV 1889 Buch. Der Verein feierte gleich mehrere Jubiläen auf einmal: 130 Jahre Turnen, 120 Jahre Theater, 100 Jahre Tauziehen, 70 Jahre Fußball, 55 Jahre Skisport, 45 Jahre Tennis und 20 Jahre Rad- und Wandergruppe. „Unser Verein hat sich behauptet und darüber hinaus prächtig entwickelt“, so begrüßte der Vorsitzende Willy Weiske die Besucher in der Rothtalhalle. Jeder vierte Einwohner des Ortes sei Mitglied im TSV Buch. Darauf sei der Vorstand stolz.

Viele Ehrengäste kamen in die Rothtalhalle

Die Helferinnen aus den Vereinsreihen, hatten für das abendliche Buffet weit mehr als 1000 Canapés vorbereitet. Auf der Bühne begeisterten die Tanzaufführungen von Kindern und Jugendlichen und der Tanzgruppe 50 plus das Publikum. Als Ehrengäste kamen der Vorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbands, Erich Winkler, die stellvertretende Vorsitzende des Turngaus Iller-Donau, Renate Schmucker, der Vorsitzende des Fußball-Bezirks Donau/Iller des Württembergischen Fußballverbandes, Manfred Merkle sowie der Präsident des Deutschen Rasenkraftsport- und Tauziehverband, Helmut Metschl. Sie nutzten den großen Rahmen, um Vereinsmitglieder zu ehren.

Einen deutlichen Zuwachs verbucht die noch junge Taekwondo- Abteilung. Deren Leiter Florian Sturm und die Übungsleiter Ann-Kathrin Heinz, Fabian Ullmann und Fabian Maucher haben durch ihre vielen Erfolge den Verein in den vergangenen Jahren bekannt gemacht. Bei einer Vorführung der jungen Kampfkünstler konnten sich die Zuschauer von deren Fähigkeiten selber überzeugen. Die Sportler zeigten auch einen Klassiker des Kampfsports und zerschlugen auf der Bühne ein Brett. Tauziehen hingegen hat beim TSV eine 100-jährige Tradition. Hubert Habres hat den Sport wieder salonfähig gemacht und trainiert die Mannschaft.

Bürgermeister Biesenberger bezeichnet den TSV als Energiespender

Auch der Bucher Bürgermeister Roland Biesenberger kam an diesem Abend in die Rothtalhalle. Er sagte in seiner Rede: „Im Gründungsjahr war neben der körperlich harten Feldarbeit oft jede Kraftreserve aufgebraucht und doch ließen sich die Gründungsmitglieder nicht entmutigen. Heute ist der TSV Energiespender nach einem harten Arbeitstag.“

Der Vereinsvorsitzende Weiske schickte Genesungsgrüße an den Ehrenvorsitzenden Rudolf Stelzer, der krankheitsbedingt nicht am Fest teilnehmen konnte. Vom Patenverein, dem TSV Obenhausen, war der Vorsitzende Reinhard Zick gekommen. Er sprach das gute Miteinander zum Nachbarverein an, zu dem aber auch die sportliche, faire Rivalität gehört.

Später kamen auch die Fußballer dazu, die zuvor gegen Blaustein gewonnen hatten. Weiske nutzte die Gelegenheit, um zu verkünden, dass Harald Haug die Mannschaft ein weiteres Jahr trainieren wird. Da passe einfach alles, sagte Manfred Merkle, der Vorsitzende des Fußball-Bezirks Donau/Iller. Er fügte an: „Was andere Vereine an euch bewundern: Ihr könnt feiern und singen, so wie es in alten Zeiten gang und gäbe war.“ Auch Landrat Thorsten Freudenberger lobte die Vereinsarbeit: „Egal in welcher Sportart man aktiv ist, überall gilt: Sport im Verein ist gesund, verbindet Menschen über Generationen und vermittelt soziale Kompetenz.“

