08:00 Uhr

Die Heidelberger Sinfoniker spielen bei Kultur im Schloss

Das renommierte Orchester aus Heidelberg spielt unter der Leitung von Thomas Zehetmair in Illertissen.

Erstmals sind im Rahmen von Kultur im Schloss die Heidelberger Sinfoniker mit Thomas Zehetmair, Sologeiger und Dirigent in Personalunion, zu Gast. Das Konzert findet Sonntag, 10. März, in Illertissen in der Festhalle des Kollegs statt. Es beginnt um 19 Uhr.

Auf dem Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven: Einmal das Violinkonzert in D-Dur, das einzige dieses Genres, das der Komponist vollendet hat. Sodann gibt es die 3. Sinfonie in Es-Dur zu hören, die auch „Eroica“ – zu deutsch die heroische – genannt wird.

Schwerpunkte liegen in der Wiener Klassik und der frühen deutschen Romantik

Die Heidelberger Sinfoniker haben sich für ihre Bühnenpräsenz und differenzierte Aufführungsweise einen Namen gemacht. Ihre Schwerpunkte liegen in der Wiener Klassik und frühen deutschen Romantik. Sie zählen zu den führenden historisch-orientierten Orchestern der Gegenwart. Zugleich pflegen sie die regelmäßige Zusammenarbeit mit weltweit renommierten Solisten, unter anderem mit Thomas Zehetmair. Das Orchester ist international auf Tourneen unterwegs und für CD-Aufnahmen bekannter Labels engagiert. Wegen ihres vitalen, ungewöhnlichen Interpretationstils wurden die Sinfoniker mehrfach ausgezeichnet.

Tickets gibt es bei Fritz Unglert unter 07303/7257, bei Buch&Musik unter 07303/928464 oder an der Abendkasse.

In der Reihe Kultur im Schloss trat kürzlich ein bekannter Akkordeonspieler auf: Akkordeonspieler zaubert in der Schranne ein ganzes Orchester herbei.

Themen Folgen