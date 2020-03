17:23 Uhr

Die Illertalstraße ist ab Montag wieder gesperrt

In der Kellmünzer Ortsdurchfahrt stehen letzte Arbeiten an: Die Straße muss noch einmal komplett gesperrt werden. Auch im Nahverkehr gibt es Einschränkungen.

Schlechte Nachrichten für die umleitungsgeplagten Kellmünzer: Die Illertalstraße wird für die restlichen Arbeiten noch einmal voll gesperrt werden müssen. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit, das gemeinsam mit der Marktgemeinde Kellmünz seit April 2019 die Ortsdurchfahrt ausbaut.

Bereits im vergangenen Jahr gab es Sperrungen. Besonders belastend für die Autofahrer: Auch die Illerbrücke in Kellmünz war zeitweise gesperrt, weil die Auffahrt erneuert werden musste. Wer ins benachbarte Baden-Württemberg wollte, musste weite Umwege in Kauf nehmen. Zum Teil war zeitgleich auch die Brücke bei Fellheim nicht befahrbar.

Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Mai

Die erneute und nach Angaben des Bauamts vorerst letzte Sperrung der Illertalstraße, ein Abschnitt der Staatsstraße 1299, beginnt am Montag, 16. März, und dauert voraussichtlich bis Ende Mai.

Die wesentlichen Restarbeiten werden im Einmündungstrichter der Staatsstraße 1299 am Knotenpunkt mit der Staatsstraße 2031 stattfinden. Ein neuer Fahrbahnteiler an der Einmündung soll die Verkehrssicherheit an dieser Stelle verbessern. Zusätzlich erfolgt die Anlage eines Geh- und Radweges und einer Mittelinsel in der St 2031, um Fußgängern und Radfahrern zukünftig eine gesicherte Querungsmöglichkeit an dieser Einmündung zu bieten.

Um die hierfür erforderlichen Straßenbauarbeiten durchführen zu können, muss die Illertalstraße für den Verkehr voll gesperrt werden, teilt das Staatliche Bauamt mit. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Diese verläuft ab Kellmünz über Filzingen, Altenstadt, Sinningen, Kirchberg an der Iller, Dettingen an der Iller und Kleinkellmünz. In die Gegenrichtung gilt dieselbe Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Eine erneute Sperrung der Illerbrücke wird nicht nötig sein. „Die Verbindung zwischen Dettingen und Kellmünz über die Brückenbauwerke bleibt zu jeder Zeit erhalten“, teilt das Staatliche Bauamt mit. Für die Restarbeiten an den Entwässerungsrinnen genügen halbseitige Einengungen, heißt es dort weiter.

Einschränkungen gibt es auch im Nahverkehr. Die Haltestelle Illertalstraße in der Römerstraße kann nicht angefahren werden. Hier wird, wie bereits 2019, die Routenführung der Busse über Kohlstatt – Am Sandberg – Friedhofstraße mit einer Ersatzhaltestelle beim Kindergarten erfolgen. Damit der Bus in den Nebenstraßen durchkommt, werden bei Bedarf Halteverbote eingerichtet. (az)

Die Baustelle verärgerte die Kellmünzer. Lesen Sie dazu unsere Berichte: Der Treppenturm an der Illerbrücke sorgt noch immer für Ärger und Die Illerbrücke in Kellmünz wird zum Hindernis für Radfahrer

Wo in der Region derzeit noch gebaut wird:

Themen folgen