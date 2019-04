vor 34 Min.

Die Illertisser Zeitung sucht den schönsten Maibaum

Im Mai kann online für den besten Baum der Region abgestimmt werden. So nominieren Sie ihren Baum!

Von Franziska Wolfinger

Bald zieren wieder Dutzende Maibäume die Orte in der Region. In vielen Orten feiern die Menschen rund um ihren Maibaum. Die Arbeit an den traditionsreichen und weithin sichtbaren Stämmen hat zum Teil bereits begonnen. Schließlich muss zunächst der schönste Baum im Wald ausgesucht werden.

Es steckt viel Arbeit in den Bäumen

Nach dem Fällen geht es an das Schmücken. Mit detailreichen Schnitzereien, bunten Schildern oder selbst gebundenen Girlanden und allerhand anderem wird jeder Baum zu einem besonderen Einzelstück. Egal ob Fichte oder Birke, in den Bäumen steckt oft viel Arbeit und ehrenamtliches Engagement der verantwortlichen Vereine und Gruppen.

In einer Online-Abstimmung sucht die Illertisser Zeitung den schönsten Maibaum der Region. Vereine und Gruppen, die mit ihrem Baum teilnehmen wollen, schicken dazu bis Donnerstag, 2. Mai, ein Bild des aufgestellten Baums an die E-Mail-Adresse redaktion@illertisser-zeitung.de. Alle Fotos werden dann gesammelt unter illertisser-zeitung.de veröffentlicht. Dort hat jeder die Möglichkeit, für den schönsten Baum zu voten. Die Abstimmung läuft bis zum 29. Mai. Der Gewinner wird am 31. Mai in der Zeitung veröffentlicht. Wer Bilder einschickt, soll seinen Namen, den Standort des Maibaums und die jeweils Verantwortlichen nennen.

Auch "Liebesmaien" können nominiert werden

Neben den großen Ortsmaibäumen können auch die traditionellen Liebesmaien für den Wettbewerb nominiert werden. Wer ein besonders schönes Bäumchen gestellt bekommt, kann ein Foto davon ebenfalls an redaktion@illertisser-zeitung schicken.

Maibäume haben eine lange Tradition. Doch wo genau diese ihren Anfang nimmt, konnten Historiker bisher nicht ermitteln. Oft wird ein Bezug zu heidnischen Ritualen hergestellt. Die alten Germanen beispielsweise pflegten einige Baumriten, um ihren Waldgöttern zu huldigen. Manche Volkskundler bestreiten einen Zusammenhang zwischen diesen Riten und der heutigen Tradition allerdings. Der Brauch war auch nicht immer so beliebt, wie er es heute ist. In Bayern waren Maibäume sogar zeitweise verboten. Im Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis, einem alten bayerischen Gesetzbuch, wird der Brauch als „nichts als bloßer Bürger- und Bauernlust dienend“ bezeichnet. Er ab 1827 dürfen sie auf Anordnung von König Ludwig I. wieder aufgestellt werden.

