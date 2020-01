vor 36 Min.

Die Krippe: Mehr als ein weihnachtliches Utensil

Premiere: Zum ersten Mal findet eine Krippenausstellung im Evangelischen Gemeindehaus in Vöhringen statt. Das Bild zeigt eine alpenländische Krippe in winterlicher Umgebung.

Erstmals ist eine Krippenausstellung im evangelischen Gemeindehaus in Vöhringen zu besichtigen

Von Ursula Katharina Balken

Zum ersten Mal findet eine Krippenschau im Evangelischen Gemeindehaus in Vöhringen statt. Eine schöne Aufgabe für den Krippenverein Illerberg und Umgebung und eine Freude für Pfarrer Jochen Teuffel. „Denn Weihnachtskrippen sollten mehr sein als ein kunstvolles Ensemble, ein idyllisches Trugbild oder gar eine kindliche Spielzeugwelt. Sie sind Worte des Lebens – Gottes Sohn ist Mensch geworden – und davon dürfen die Menschen sich ein Bild machen“, so Teuffel. Er eröffnete die Ausstellung mit einem Wortgottesdienst in der überaus gut besuchten Martin-Luther-Kirche.

Krippen stecken voller Symbole

Jeder Krippenschnitzer bringe seine eigenen Vorstellungen ein, der Geburt Christi ein Gesicht zu geben, sagte Teuffel. Es sei Gottes Wort, was die Menschen figürlich umsetzen. „Weihnachtskrippen, egal ob orientalisch, alpenländisch oder schwäbisch, führen zu dem wunderbaren Christus-Bekenntnis, das lautet, „bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Lichte sehen wir das Licht.“ Schirmherr der Ausstellung ist Landrat Thorsten Freudenberger: „Krippen sind nicht nur ein weihnachtliches Utensil.“ Die Darstellungen von Christi Geburt steckten voll von christlichen Symbolen. Alle Krippen sind Unikate, handgefertigt. Sie stehen auch stellvertretend für die Schöpfung. Man könne nur den Menschen danken, die sich für die Krippenkunst engagieren.

Krippen in verschiedenen Stilen

Roland Bilder, Vorsitzender des Vereins Krippenfreunde Illerberg und Umgebung, hatte sich auf das Wagnis eingelassen, in relativ kurzer Zeit im unteren Bereich des Gemeindehauses eine Ausstellung einzurichten. Erschwerend waren die räumlichen Verhältnisse und dass für die meisten Krippen neue Vitrinen gebaut werden mussten. Er dankte den Helfern und lenkte das Licht auf die Frauengruppe, die für die aufwendige Dekoration zuständig war.

Im großen Saal sind nun Krippen verschiedener Stilrichtungen zu sehen, orientalische Darstellungen reihen sich dort an schwäbische Krippen und an die aus dem Alpenraum. Kleine Kostbarkeiten aus edlem Porzellan oder eine Krippe in einem Fass wurden bei der Eröffnung besonders bewundert. Ebenso die Klosterarbeiten im Foyer des Hauses. Musikalisch wurde der Wortgottesdienst von Lothar Damm an der Orgel, vom Männergesangverein Illerberg/Thal sowie dem Ehepaar Heinle von der Bubenhauser Volksmusik gestaltet.

Zu besichtigen bis Sonntag, 19. Januar. Donnerstag, Freitag und Samstag, 15 bis 19 Uhr; Sonntag und Dreikönigstag, 10 bis 16 Uhr.

