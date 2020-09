vor 47 Min.

Die Moschee kommt: Der Vöhringer Bauausschuss stimmt Vorhaben zu

Plus Der Bauausschuss in Vöhringen hat sich entschieden: Die Moschee der muslimischen Gemeinde darf gebaut werden. Dafür musste sie den Entwurf ändern.

Von Franziska Wolfinger

Der Vöhringer Bauausschuss hat nun dem aktuellen Bauantrag der muslimischen Gemeinde der Stadt doch zugestimmt. Der Plan wurde vor einigen Wochen abgelehnt, jetzt hat die Gemeinde nachgearbeitet.

Zunächst lehnte der Bauauschuss von Vöhringen den Moscheen-Entwurf ab

Vor einigen Wochen hatte das Gremium den Plan mit der Begründung abgelehnt, dass die Moschee „überdimensioniert“ geplant sei. Nun hat die Gemeinde nachgearbeitet und ihren Entwurf den Vorstellungen der Stadträte angepasst. So wurde etwa der Konferenzraum, der im Erdgeschoss des Anbaus entstehen sollte, gestrichen. Für große Gruppen wird in dem Gotteshaus dann außer im Gebetsraum kein Platz mehr sein.

So sah auch der Bauausschuss keine Gründe mehr, den Antrag abzulehnen. Einzig Markus Prestele (CSU) verwies darauf, noch mal zu überprüfen, ob die geplanten 31 Parkplätze auch an Feiertagen ausreichen werden. Es gehe ihm bei dieser Anmerkung einzig darum, ein Verkehrschaos zu verhindern, betonte Prestele.

Die muslimische Gemeinde in Vöhringen plant den Moscheebau schon seit Jahren

Die muslimische Gemeinde in Vöhringen plant schon seit langer Zeit einen Moscheebau. Vor Jahren hat sie dazu ein Grundstück in der Adalbert-Stifter-Straße im Gewerbegebiet im Vöhringer Norden gekauft. Die Pläne der Gemeinde riefen in der Vergangenheit bereits viel Widerstand hervor. Die Bürgerinitiative „Pro Vöhringen“ etwa hatte sich über Jahre hinweg gegen den Bau eingesetzt. Ihr Bürgerbegehren im Jahr 2015 war zwar nicht erfolgreich, gebaut wurde bisher trotzdem nicht.

Nun scheint das Vorhaben der muslimischen Gemeinde Vöhringen wieder konkreter zu werden. Der Bauausschuss hat dem überarbeiteten Antrag nun geschlossen zugestimmt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen