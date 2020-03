21.03.2020

Die Nachbarschaft hilft sich

Weitere Aktionen in Altenstadt und Buch

Trotz der Einschränkung sozialer Kontakte ist niemand allein. Das zeigen die Aktionen, die in vielen Gemeinden ins Leben gerufen werden. Indem freiwillige Helfer Einkäufe erledigen, sollen besonders anfällige Menschen vor möglichen Infektionen geschützt werden.

Die Arbeiterwohlfahrt Altenstadt hat in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche, der Marktgemeinde Altenstadt sowie anderen Helfern ein Netzwerk aufgebaut, um Hilfsbedürftige zu unterstützen, die sich in der aktuellen Corona-Situation nicht mehr eigenständig versorgen können.

Das Hilfsangebot gilt für Menschen in der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt, die beispielsweise eine Vorerkrankung haben, sich in Quarantäne befinden oder in deren Familie es besonders gefährdete Personen gibt. Insgesamt Menschen, die sich durch die Pandemie in einer Notlage befinden und sich deshalb nicht mehr mit Grundbedürfnissen wie Lebensmitteln selbst versorgen können. Wer für Einkäufe im Rahmen dieser Notfallversorgung Unterstützung braucht, kann sich melden: Unter der E-Mail vorstand@awo-altenstadt oder der Rufnummer 01512/2085036 (auch als WhatsApp- und SMS-Nachricht) oder in Facebook in den Messenger schreiben. Wer keinen direkten Kontakt aufnehmen kann, sollte auf jeden Fall seinen Namen und seine Telefonnummer hinterlassen.

Auch im Markt Buch gibt es eine ähnliche Aktion. Hier sucht der Seniorenbeauftragte Willy Weiske freiwillige Helfer, die für Personen, die zur Risikogruppe gehören, vorübergehend Einkäufe oder Erledigungen, wie beispielsweise den Gang zur Apotheke, übernehmen können. So bestehe die Möglichkeit, dass besonders gefährdete Menschen soziale Kontakte umgehen können. Freiwillige Helfer können sich bei Willy Weiske unter 07343/459 oder 0176/24235782 melden. (zisc, akas)

Themen folgen