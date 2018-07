vor 52 Min.

Die Strabs geht, der Ärger bleibt

Durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge fühlen sich Anwohner in Illertissen ungerecht behandelt. Im Rathaus wird nun überlegt, die Stadtkasse zu öffnen.

Von Jens Carsten

Das Ende der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) ist seit einigen Wochen beschlossene Sache: Die Bürger in Bayern werden bei den Sanierungen der Fahrbahnen vor ihren Anwesen künftig nicht mehr zur Kasse gebeten. Anders als von der Politik geplant, bringt die Gesetzesänderung vielerorts jede Menge Frust mit sich. Zum Beispiel in Illertissen, wo sich Anwohner, wie berichtet, über die willkürliche Festlegung des Stichtags auf 1. Januar 2018 ärgern. Denn der bewirkt eine krasse Ungleichbehandlung: Einige Bürger hatten ihren Anteil an den Baukosten von Projekten komplett im vorab bezahlt (als Ablöse), andere erst einmal einen Teil. Und die sind nach aktueller Gesetzlage nun fein raus. Das neue Regelwerk sieht vor, dass ab dem Stichtag keine weiteren Zahlungen zu leisten sind. Das ist bekannt: Der Landtag hat die Gesetzesnovelle Mitte Juni beschlossen – doch der Unmut darüber scheint ungebrochen.

Zum Beispiel in Jedesheim, wo es um die aufwendige Sanierung der Bayernstraße geht. Dort überlegen Betroffene, rechtlich gegen das Gesetz vorzugehen. Oder eben gegen den, der es vollziehen muss. Das wäre dann die Stadt Illertissen. Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) würde den Bürgern das Geld nach eigenem Bekunden am liebsten aus der Stadtkasse zurückgeben. Zwar nicht alles, „aber so, dass jeder den gleichen Satz bezahlt hat“. Das sei allerdings nicht ohne Weiteres möglich: „Dann wären wir wohl wegen Veruntreuung von Steuergeldern dran.“ Die Abrechnung sei nach Gesetzeslage vorgenommen worden und somit rechtmäßig erfolgt. Moralisch hingegen sieht Eisen dabei „ein Riesenproblem“. Die Bürger fühlten sich ungerecht behandelt, „und sie haben Recht“.

Kann die Stadt den Anwohnern Geld zurückzahlen? Das ist unklar. „Da bräuchten wir schon Rechtssicherheit“, sagt Eisen. Die gibt es bisher aber nicht. Allerdings sind in der Sache offenkundig zuletzt mehrere Anfragen aus Kommunen beim bayerische Innenministerium eingegangen. Darauf deutet jedenfalls eine E-Mail hin, die den Städten und Gemeinden aus München unlängst zugegangen ist. Man habe die Absicht, bis zum Herbst sogenannte „Vollzugshinweise“ zum Strabs-Gesetz zu erstellen, heißt es in dem Rundschreiben. Und weiter: In den Hinweisen sollen die wesentlichen Fragen zur Auslegung der neuen Rechtsvorschriften und zum Erstattungsverfahren geklärt werden. In Illertissen bedeutet das: abwarten.

Bevor keine näheren Aussagen vorliegen, könne man von Seiten der Stadt finanziell nichts machen, sagt Bürgermeister Eisen. Falls die Möglichkeit für Rückzahlungen eingeräumt werde, soll das Thema in den Stadtrat kommen. „Dann sehen wir, ob es Lösungsvorschläge und Mehrheiten dafür gibt.“ Eisen geht davon aus, dass die Stadt im Falle von Zahlungen an die Anlieger auf den Ausgaben sitzen bleiben wird. Er rechnet mit einer Summe in Höhe von 200000 bis 300000 Euro.

Auch die Jedesheimer Bürger wissen um die Sachlage: „Weil es noch keine Ausführungsbestimmungen gibt, können wir noch nichts unternehmen“, sagt Philipp Jans, einer der betroffenen Anlieger. Wenn es soweit ist, wolle man prüfen lassen, ob und bei wem Einspruch eingelegt werden kann.

Bis dahin wollen die Jedesheimer die Zeit nutzen, sich zu informieren – am liebsten aus erster Hand. Der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler) aus Kaufbeuren, der in Sachen Strabs als Experte gilt, soll kommen. Der Politiker habe sich bereit erklärt, die Lage vor Ort zu erläutern. „Dann bekommen wir reinen Wein eingeschenkt“, hofft Jans. Über weitere Schritte soll entschieden werden, sobald sich die Verantwortlichen in München näher dazu äußern, wie das Strabs-Ende in den Kommunen konkret vollzogen werden soll.

