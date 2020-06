06:30 Uhr

Die Treppe am Schönblick wird schöner

Plus Die Treppenanlage am Wohngebiet Schönblick soll ausgebaut werden. Das Ganze barrierefrei zu gestalten ist jedoch nicht möglich.

Von Armin Schmid

Der Kellmünzer Marktgemeinderat will die Treppenanlage am Wohngebiet „Schönblick“ ertüchtigen und besser ausbauen. Doch völlig barrierefrei wird die fußläufige Verbindung von der Staatsstraße 2031 in den Ort hinein nicht werden können, wie in der Sitzung deutlich wurde.

Anlass für die Beratung war ein Antrag aus der letzten Bürgerversammlung. Da es mittlerweile eine Überquerungshilfe für Fußgänger und Radfahrer im Kreuzungsbereich der Staatstraße/Illertalstraße gibt, regte Adolf Zucktriegel einen Ausbau der nahen Treppenanlage an. Es sei wünschenswert, wenn auch Radfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder ältere Menschen die bestehende Fußwegverbindung gefahrlos benützen könnten. Im Antrag enthalten ist auch eine ordentliche Beleuchtung. Zudem müsse während der kalten Jahreszeit ein gesicherter Winterdienst erfolgen.

Zu steil für barrierefreien Ausbau

Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass am bestehenden Treppenaufgang wegen der beengten Grundstücksverhältnisse kaum eine sinnvolle Umgestaltung hinsichtlich der Barrierefreiheit möglich sei. Aufgrund der Hanglage ist der Treppenaufgang extrem steil. Eine geeignete, barrierefreie Trassenführung wäre vermutlich nur über die angrenzende Streuobstwiese möglich.

Der Marktgemeinderat Kellmünz hat nach längerer Diskussion einstimmig beschlossen, die bestehende Trasse zu ertüchtigen. Die Trittstufen sollen neu gesetzt und eine asphaltierte Bahn zum Mitführen eines Fahrrades angebaut werden. Zudem sollen die Beleuchtung verbessert und das Geländer instand gesetzt werden.

