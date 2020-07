vor 3 Min.

Die ersten Kilometer sind gesammelt

Bürgermeister aus dem Landkreis Neu-Ulm haben mit ihrer Staffelfahrt bei der Aktion den Anfang gemacht. Wie man jetzt noch mitmachen kann

Von Andreas Brücken

Radfahren, ob mit eigener Muskelkraft oder mit elektrischer Unterstützung, liegt voll im Trend. Abgesehen davon, dass dieses Fortbewegungsmittel nicht nur umweltfreundlich und gesund ist, macht es auch noch Spaß.

„Stadtradeln“ nennt sich das Projekt, das vom bundesweiten Klimabündnis ins Leben gerufen wurde. In diesem Jahr nimmt erstmals auch der Landkreis Neu-Ulm an der Kampagne teil. Deshalb ließen es sich zum offiziellen Startschuss die Bürgermeister der Städte Weißenhorn, Senden, Illertissen und Vöhringen sowie die Gemeinden Nersingen und Holzheim nicht nehmen, aufs Fahrrad zu steigen, um persönlich im Rahmen einer Staffelfahrt dafür zu werben (wir berichteten gestern bereits kurz).

Als „Wettbewerb zur Gesundheitsförderung“ bezeichnete die Fahrradbeauftragte des Landkreises, Antonia Gordt, die Aktion. Neben dem Spaß am Radeln und der Fitness sei es das Ziel, eine lebenswerte Umwelt mit weniger Verkehrsbelastung zu erhalten, sagt Gordt und ergänzt: „Es ist wünschenswert, nicht nur während des Stadtradelns auf das Fahrrad zu steigen, sondern dieses tolle und praktische Fortbewegungsmittel auch im übrigen Jahr nach Möglichkeit zu nutzen.

Die Teilnehmer dürfen sich, ob einzeln oder als Gruppe per App oder auch analog kostenlos registrieren. Wer will, kann sich auch einem offenen Team, wie etwa dem Landkreis Neu-Ulm, anschließend. Als zusätzliche Motivation gibt es Auszeichnungen und Preise zu gewinnen, die voraussichtlich im September vergeben werden.

Auch Holzheims Bürgermeister Thomas Hartmann hat sich die App auf sein Handy geladen und die ersten sieben Kilometer von seiner Heimat bis zum Nersinger Rathaus zurückgelegt. Hier übergab Hartmann symbolisch die Stafette in Form einer goldenen Fahrradklingel an seinen Amtskollegen Erich Winkler, der das Stück gleich an seinem Lenker befestigte. Ähnlich problemlos und unkompliziert funktioniert auch die Stadtradel-App. Nachdem das Programm auf dem Smartphone installiert wurde, starten die Benutzer die Aufzeichnung der jeweiligen Tour einfach mit einer Berührung des Startbuttons auf dem Display. Ziel ist es, in den drei Wochen, möglichst viele Radkilometer zu sammeln und damit ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Noch bis zum Sonntag, 26. Juli, erstreckt sich der Radelzeitraum für den Landkreis. Allein aus Holzheim sollen sich bereits 150 Teilnehmer für die Aktion angemeldet haben, wie Stadtradlerin Liane Bieniasz aus Holzheim sagt.

Mehr Informationen gibt es unter stadtradeln.de/landkreis-neu-ulm

