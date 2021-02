12:50 Uhr

Dieb durchwühlt einen Lieferwagen und macht ungewöhnliche Beute

Ein Dieb hat in Illertissen Beute gemacht - in einem Lieferwagen, mit dem Pakete zugestellt werden.

Ein Unbekannter hat es in Illertissen auf ein Fahrzeug abgesehen, mit dem Pakete ausgeliefert werden. Was er mitgenommen hat.

Die Polizei berichtet über einen Diebstahl aus einem Transporter in Illertissen. Demnach gelang es in der Nacht zum Mittwoch einem unbekannten Täter, in der Lorenz-Klotz-Straße in das Innere eines Paketzustellfahrzeugs zu kommen. Er durchwühlte den gesamten Innenraum des Wagens und entwendete schließlich einen Handscanner. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen