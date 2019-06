12:45 Uhr

Dieb hat es auf Milch-Automaten abgesehen

Ein Unbekannter hat es am Dienstagabend auf einen Automaten für Frischmilch in der Josef-Rimmele-Straße in Illertissen aufgebrochen und Geld gestohlen.

Unbekannter bricht Gerät in Illertissen auf. Die Polizei sucht Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter in der Zeit zwischen 21 und 21.30 Uhr zu.

Automat befindet sich auf einem Hof

Der Automat befindet auf dem Hof des Geschädigten und ist für jedermann frei zugänglich. Entwendet wurde die gesamte Tageseinnahme samt Wechselgeld, teilt die Polizei weiter mit. Hinweise auf den Täter oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

