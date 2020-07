vor 31 Min.

Diebe stehlen in Egg Technik aus Landmaschinen

Unbekannte haben es auf einen Landtechnik-Betrieb in Egg an der Günz abgesehen - und machen dort Beute im Wert von tausenden Euro.

Unbekannte haben in Egg an der Günz hochwertige Technik aus landwirtschaftlichen Maschinen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, nahmen die Diebe in der Nacht zum Mittwoch mehr als ein Dutzend Bedienelemente mit. Die größtenteils neuen Traktoren und Mähdrescher waren auf der Freifläche eines Landtechnik-Betriebs in der Nähe der Staatsstraße 2020 abgestellt. Die Täter drangen in die Fahrerkabinen ein und entwendeten daraus die verbauten Multifunktionsdisplays im Gesamtwert von etwa 36.000 Euro. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu dem Vorfall. (az)

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Lesen Sie außerdem aus dem Polizeibericht:

Themen folgen