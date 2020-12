vor 33 Min.

Diebstahl: Kompressor-Anhänger in Bellenberg verschwunden

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl in Bellenberg.

Am Mittwochmittag ist der Polizeiinspektion Illertissen ein Diebstahl eines Kompressor-Anhängers in Bellenberg mitgeteilt worden. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde der Anhänger zwischen 13. November und 22. Dezember von einem Lagerplatz einer in der Tiefenbacher Straße ansässigen Firma entwendet. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen fahrbaren Kompressor der Marke Kaeser/Mobilair02A. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen, Telefon 07303/96510, zu melden. (az)

