Diese Geschichten haben die Region 2019 bewegt

Welche Nachrichten aus Illertissen und der Umgebung die Online-Leser heuer besonders beschäftigt haben.

Von Sabrina Schatz

Was für ein Jahr – spannend, aufwühlend, begeisternd, berührend, überraschend. Die Geschichten, die unsere Redakteure und Mitarbeiter in den zurückliegenden zwölf Monaten recherchiert und in Wort und Bild festgehalten haben, lösten so manche Emotion bei den Lesern aus. Nicht nur in der gedruckten Zeitung, sondern auch online sind die Artikel erschienen. Ein Blick auf die Zugriffszahlen unserer Website illertisser-zeitung.de zeigt, was die Leser besonders beschäftigte.

Wie steht es um das hiesige Unternehmen Butzbach? Diese Fragen stellten sich offenbar einige Leser, nachdem Gerüchte kursiert hatten – und klickten auf unseren Artikel, der eine Einschätzung des Geschäftsführers beinhaltete. Krise vorbei: Wie es um das Unternehmen Butzbach steht

Wiederum ein Wirtschaftsthema landete auf dem zweiten Platz: Die Leser erfuhren, dass „der Joti“ das traditionsreiche Eisenwarengeschäft Gössler in Illertissen retten will. Zuvor hatte Inhaber Dieter Gössler dessen Schließung bekannt gegeben, es wollte sich einfach kein Nachfolger finden lassen. Bis sich Panagiotis „Joti“ Kopanos meldete. Wie der "Joti" das Eisenwarengeschäft Gössler retten will

„Anfänge und Abschiede: Die Illertisser Gastro-Szene ist kräftig in Bewegung“: Dieser Titel regte zum Jahresanfang etliche dazu an, auf den Artikel zu klicken. Darin erfuhren sie, wie sich die Gastronomie in der Vöhlinstadt wandelt. Anfänge und Abschiede: Die Illertisser Gastro-Szene ist kräftig in Bewegung

In einer Novembernacht stürmte ein Sondereinsatzkommando ein Wohnhaus in Gannertshofen. Die Nachricht über den Einsatz verbreitete sich noch in den Morgenstunden rasch im Internet. SEK-Einsatz gegen mutmaßlichen Waffenhändler

Ein Investigativreporter hielt im November in Babenhausen einen Vortrag über die rechte Szene in der Region. „Im Allgäu ist es bequem, Nazi zu sein“, sagte er. Dieser Satz, der zum Titel unseres Berichts wurde, beschäftigte die Nutzer offensichtlich. Investigativ-Reporter: "Im Allgäu ist es bequem, Nazi zu sein"

Das Café Merkle in Altenstadt taucht gleich zweimal im Ranking auf. Im Frühjahr verbreitete sich die Mitteilung, dass in dem beliebten Treffpunkt bald die letzte Tasse Kaffee getrunken wird. Später folgte die gute Nachricht für die Gäste: Es geht weiter, dank einer neuen Pächterin. Bald wird im Café Merkle die letzte Tasse ausgetrunken

Wie es mit dem Café Merkle weiter geht

Der Illertisser Stadtweiher wurde zum Jahresende hin saniert. Welche Geheimnisse wohl an dessen Grund schlummern? Man war vorab auf Überraschungen gefasst. Welche Geheimnisse schlummern im Illertisser Weiher?

Illertissen verlor im Sommer seinen deutsch-türkischen Supermarkt. „Im Ali Baba’s leeren sich die Regale – für immer“ lautete unsere Schlagzeile

Im „Ali Baba’s“ leeren sich die Regale – für immer

Der Schwarze Adler in Vöhringen sorgte für Gesprächsstoff. Die Lichter sollen dort bald wieder angehen, hieß es Anfang 2019. Das machte die Leser neugierig. Im Schwarzen Adler in Vöhringen sollen bald die Lichter angehen

Erfahrungsgemäß erreichen unsere Blaulicht-Meldungen über Einsätze der Feuerwehren und Polizei, etwa nach Unfällen, viele Menschen. Ein Beispiel: Die Suche nach den Flüchtigen des Günzburger Bezirkskrankenhauses. Polizei suchte in Vöhringen nach BKH-Flüchtigen

