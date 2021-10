Dietenheim plant einen kleinen Weihnachtsmarkt

Damit steigt die Vorfreude auf den Advent: In Dietenheim soll ein Weihnachtsmarkt stattfinden.

Manches muss noch abgeklärt werden, aber so viel ist in Dietenheim bereits in Planung: Gemäß den derzeitigen Pandemiebedingungen wird voraussichtlich am ersten Adventswochenende zumindest ein Weihnachtsmarkt in reduziertem Umfang stattfinden können. Wie Hauptamtsleiter Dietmar Kögel auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, laufen derzeit Gespräche sowohl mit den Beschickern der Marktstände als auch allen weiteren Beteiligten, um den beliebten Markt nach einem Jahr coronabedingter Pause wieder veranstalten zu können.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Dietenheim soll die 2G-Regelung herrschen

Voraussetzung wird in jedem Fall sein, die "2G"-Bedingungen einzuhalten und zu kontrollieren. Dies kann dank der günstigen Lage des Dietenheimer Marktplatzes aller Voraussicht nach gewährleistet werden. Sofern sich die Pandemielage nicht unerwartet verschlechtert, darf also auch ein Marktbesuch in der württembergischen Nachbarstadt eingeplant werden. (wis)

Lesen Sie dazu auch