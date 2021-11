Dietenheim

vor 1 Min.

Räuchle in Dietenheim meldet zum zweiten Mal Insolvenz an

Plus Der Dietenheimer Automobilzulieferer Räuchle hat einen Insolvenzantrag gestellt - wie schon 2018. Mehr als 300 Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Von Sabrina Karrer

Es ist eine schlechte Nachricht für die 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - eine, die Erinnerungen weckt: Die Räuchle GmbH & Co. KG in Dietenheim hat einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Ulm gestellt. Wie schon 2018. Das Unternehmen stellt Präzisionsteile her und beliefert damit vor allem die Autoindustrie. Der Geschäftsbetrieb werde vollumfänglich fortgeführt, heißt es in einer Mitteilung der Wirtschaftskanzlei Görg, deren Partner und Sanierungsexperte Holger Leichtle zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde. "Intensive Gespräche mit Kunden" würden nun geführt. Was ist der Grund für die erneute Krise?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen