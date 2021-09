Dietenheim

Unfall: Lkw-Fahrer hinterlässt Tausende Euro Schaden

Ein Unbekannter hat am Mittwoch eine Straßenlaterne in Dietenheim angefahren. Um den Schaden kümmerte die Person am Steuer sich jedoch nicht.

Hoher Schaden ist an einer Unfallstelle in Dietenheim zurück geblieben. Nach Angaben der Polizei stieß vermutlich am Mittwoch eine unbekannte Person am Steuer eines Lastwagens gegen eine Straßenlaterne in der Industriestraße. Die Laterne wurde durch den Unfall verbogen und Teile der Beleuchtung flogen herunter. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Dabei entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. (AZ)

