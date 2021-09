Dietenheim

Verabschiedung: Ganz großer Bahnhof für Stadtpfarrer Bundschuh in Dietenheim

Plus 15 Jahre war Gerhard Bundschuh Stadtpfarrer von Dietenheim. Der Abschied wurde gefeiert, wie nur die Ranzenburger das können: Bunt, herzlich und mit viel Humor.

Von Wilhelm Schmid

Wenn in einem Festgottesdienst nacheinander der Triumphmarsch aus "Aida“, „Großer Gott, wir loben Dich“ und der „Ranzenburger Narrenmarsch“ erklingen, dann ist klar: Solch ein Ereignis gibt es nur in Dietenheim, und auch da ist es eine Seltenheit. So war es am Sonntag, als Stadtpfarrer Gerhard Bundschuh nach 15 Jahren segensreicher Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet wurde.

