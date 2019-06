vor 19 Min.

Dorferneuerung: Naturschützer wollen alte Linde retten

Der Bund Naturschutz spricht sich für den Erhalt der Linde in der Mitte von Jedesheim aus: Wie berichtet, soll der Baum an der Kreuzung von Brunnenstraße, Marienplatz und Herrenstettener Weg im Zuge der Dorferneuerung gefällt werden.

Der Bund Naturschutz spricht sich für den Erhalt der Linde in der Mitte von Jedesheim aus: Wie berichtet, soll der Baum an der Kreuzung von Brunnenstraße, Marienplatz und Herrenstettener Weg im Zuge der Dorferneuerung gefällt werden. Die dortige Kurve soll aufgeweitet werden.

Naturschützer: Alte Bäume sollten erhalten werden

Das will der Bund Naturschutz nicht akzeptieren: In einem Schreiben an Bürgermeister Jürgen Eisen spricht sich Kreisgeschäftsführer Bernd Kurus-Nägele für eine „baumfreundliche Lösung“ aus. Große und ortsbildprägende Bäume müssten erhalten und dürften nicht der Verkehrsführung geopfert werden. Die gesunde und hoch gewachsene Linde biete Tierarten eine Heimat und produziere zudem reichlich Sauerstoff. Die wertvollen Leistungen seien durch Nachpflanzungen zeitnah nicht zu erreichen – das dauere zwei menschliche Lebensspannen. Zudem werde der Platz in Jedesheim ohne den Baum „trist“ aussehen.

Ein positives Beispiel sei die Stadt Weißenhorn, wo ein ähnlich hoher Baum im Zuge der Sanierung des Hauptplatzes erhalten wurde. (caj)

Bürgerversammlung: Zur Dorferneuerung findet am Mittwoch, 26. Juni, eine Bürgerversammlung in der Gemeindehalle Jedesheim statt, Beginn: 19.30 Uhr.

