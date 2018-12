12:00 Uhr

Dorfrocker kehren 2019 ins Rothtal zurück

Haben gute Kontakte ins Rothtal: Die Brüder Tobias, Markus und Philipp Thomann bilden die Band Dorfrocker – sie spielt am Ostersonntag in Buch.

Die Party-Musiker aus Franken spielen am Ostersonntag in Buch. Wie es dazu kommt.

Von Jens Carsten

Das Rothtal scheint sich als beliebtes Ziel für Stars der Party-Volksmusik-Szene zu etablieren: Nach ihrem Doppelkonzert in diesem Jahr in Oberroth kehren die Dorfrocker 2019 in die Region zurück. Am Ostersonntag, 21. April, spielen sie in der Rothtalhalle in Buch. Veranstalter ist der örtliche TSV – vermittelt hat den Auftritt Roland Held aus Oberroth, der mit den erfolgreichen Musiker-Brüdern aus Franken privat gut befreundet ist. „Sie kommen gerne her“, sagt Held. Tickets sind ab Montag, 17. Dezember, für 15 Euro zu haben. Und damit genau zur richtigen Zeit, wie Held mit einem Augenzwinkern sagt. „Vielleicht sucht ja noch jemand ein Weihnachtsgeschenk.“

Dorfrocker sollen in Buch vor vollen Haus spielen

Vermittler Held hofft, dass das Trio in Buch vor vollem Haus spielt. So wie es die in der Szene beliebten Musiker gewohnt sind: Für gewöhnlich füllt die Liveband aus Kirchaich Säle und große Festzelte. In Oberroth war die Nachfrage nach Konzerttickets damals so groß, dass kurzerhand ein zweiter Auftritt angesetzt wurde. Auch das klappte problemlos, „ein Freundschaftsdienst der Musiker“, sagt Held. Wie das Konzert überhaupt, denn in kleinen Hallen wie dem Oberrother Vereinsheim schnallen sich die Franken die Instrumente normalerweise nicht um. „Unter 700 Besuchern machen sie es eigentlich nicht“, weiß Held, der sich zu den Fans zählt (Lesen Sie dazu auch: Riesen-Party mit den „Dorfrockern“ ).



Der erste Kontakt wurde im Frühjahr 2016 geknüpft, als die Dorfrocker zum 20. Jubiläum des FC-Bayern-Fanclubs „Red White Dynamite“ in Schießen spielten. Bei dem „Heidewitzka-Festival“, das Vorsitzender Held gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Daniel Lorek, Arnulf Strobel und Jürgen Haller organisiert hat. Es wurde ein große Sause, bei der neben den Dorfrockern auch die Mallorca-Starts Mickie Krause und Mia Julia auftraten. Franken und Schwaben waren sich gleich sympathisch, die Freundschaft hielt, man nahm sogar gemeinsam einen Song auf: „Jupp ist der beste Mann“ ist dem Ex-Trainer des FC-Bayern-München gewidmet und wurde im Internet nebst Video schnell zu einem Hit (Lesen Sie dazu auch: Schießen wird zum Ballermann ).



Auch privat versteht man sich: Als die Helds die Dorfrocker unlängst bei einem Konzert in Kitzbühel besuchten, hätten die Franken bekundet, gerne wieder im Rothtal auftreten zu wollen. Eine Verbindung gebe es auch wegen des Band-Fanclubs „Echte Freunde in Rot Weiss“, der seinen Sitz in Oberroth hat. Held vermittelte, mit den Fußballern des TSV Buch fand sich schnell ein Veranstalter. „Sie sind Feuer und Flamme“, sagt der Oberrother. Seither laufen die Vorbereitungen. Und die Vorfreude steigt.

Vorverkauf: Karten gibt es ab Montag, 17. Dezember, in der Sparkasse Buch und bei Andrea und Roland Held, Telefon 08333/924525, 0174/9164141.

