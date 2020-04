Drogeriemarkt will sich in Babenhausen niederlassen

Plus Ein Drogeriemarkt könnte am Ortsrand von Babenhausen entstehen. Der Bauausschuss stimmt einer Anfrage zu. Aber es gibt einen Knackpunkt.

Wimperntusche, Rasierklingen, Shampoo, Toilettenpapier: Wer diese Worte auf seinen Einkaufszettel geschrieben hat, ist in einem Drogeriemarkt richtig. In Babenhausen gibt es einen solchen nicht. Das könnte sich aber ändern: Eine Bauvoranfrage hat das Rathaus erreicht. Der Bauausschuss befasste sich am Mittwochabend damit – und stellte einstimmig und ohne Diskussion eine Genehmigung in Aussicht. „Wir haben gesagt, dass wir uns das gut vorstellen können“, berichtet Bürgermeister Otto Göppel auf Nachfrage. Es gibt jedoch eine Hürde.

Bürgermeister: "Ruf nach Drogeriemarkt wurde immer lauter"

Über diesen Tagesordnungspunkt dürften sich einige Bürger gefreut haben. Denn wie Göppel erzählt, sei der „Ruf nach einem Drogeriemarkt immer lauter geworden“. Nachdem die Schlecker-Filiale vor einigen Jahren geschlossen worden war, wünschten sich einige Babenhauser eine neue Anlaufstelle im Ort. Bislang ohne nachhaltigen Erfolg – obwohl es Versuche gab. „Wir haben immer gehofft, dass wir einen Drogeriemarkt in der Ortsmitte ansiedeln können“, sagt Göppel. Diese Pläne haben sich ihm zufolge aber inzwischen zerschlagen. Es habe sich herausgestellt, dass Immobilienbesitzer nicht verkaufen wollen; ein potenzieller Investor sei abgesprungen.

Die Voranfrage, die nun auf dem Tisch liegt, betrifft ein Grundstück am Ortsrand: an der Memminger Straße in Richtung Winterrieden. Neben dem dort befindlichen Supermarkt liegt eine Fläche brach. „In diese Lücke soll der Drogeriemarkt“, berichtet Göppel. Welches Unternehmen sich vorstellen kann, dort eine Filiale zu errichten, sei in der Bauvoranfrage nicht ersichtlich. Der Grundstücksbesitzer habe diese gestellt. Bislang gab es offenbar lediglich Kontakt zwischen ihm, dem Architekten und dem Drogeriehändler.

Den Sitzungsunterlagen zufolge sollen die Außenmaße des geplanten Gebäudes rund 33 auf 26 Meter betragen. Der Neubau wäre damit „deutlich kleiner als der Markt nebenan“, so Göppel. 25 Parkplätze sollen geschaffen werden. Der Flächennutzungsplan stellt für das Vorhaben kein Hindernis dar: Er sieht in diesem Bereich ein Mischgebiet vor, in dem Einzelhandelsbetriebe allgemein zulässig sind.

Einen Knackpunkt gibt es aber trotzdem: Das Grundstück liegt in der Nähe des Auerbachs und damit in einem Überschwemmungsgebiet der Gewässer dritter Ordnung. „Man muss jetzt erst einmal die Fachbehörden mit ins Boot holen“, kündigt Göppel an. Das bedeutet: Das Wasserwirtschaftsamt und die Abteilung Wasserrecht im Unterallgäuer Landratsamt sollen Einschätzungen abgeben, ob dort gebaut werden kann oder nicht.

Bis Klarheit darüber herrscht, können die Babenhauser ihre bisherigen Möglichkeiten nutzen: Sie kaufen bei den bestehenden Einzelhändlern im Ort ein, die durchaus auch Hygiene- und Pflegeartikel im Sortiment haben. Oder sie nehmen ein paar Kilometer Fahrtweg in Kauf, um zu einem größeren Drogeriemarkt zu gelangen.

