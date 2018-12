vor 55 Min.

Drohen dem Babenhauser „Juze“ kürzere Öffnungszeiten?

Das Babenhauser Jugendzentrum, „Juze“ genannt, befindet sich in einem Gebäude an der Frundsbergstraße.

Die Personalkosten steigen. Hebt die Marktgemeinde Babenhausen ihre Zuschüsse nicht an, dann muss das Jugendzentrum sein Angebot einschränken. Der Marktrat hat einen Beschluss auf die kommende Woche vertagt.

Von Sabrina Schatz

Muss das Babenhauser Jugendzentrum – von den meisten nur „Juze“ genannt – seine Öffnungszeiten einschränken? Die Leiterin und der Vorsitzende des Kreisjugendrings (KJR) im Unterallgäu haben Alarm geschlagen, dass genau das der Fall sein wird, werden die Zuschüsse nicht angehoben. Der Grund seien gestiegene Personalkosten. Ob die Marktgemeinde tatsächlich mehr Geld beisteuern wird, ist noch offen. Das Thema stand in der vergangenen Woche auf der Tagesordnung, einen Beschluss vertagten die Markträte allerdings. Am Mittwoch, 19. Dezember, soll nun eine Entscheidung fallen.

Welchen Stellenwert das Juze – das 2001 gegründet wurde und vom KJR getragen wird – im Ort hat, verdeutlichte dessen Leiterin Anna Velter den Markträten. Sie präsentierte die Arbeit und Ergebnisse einer Umfrage unter den Kindern und Jugendlichen, welche die Einrichtung an der Frundsbergstraße besuchen. Drei Personen sind derzeit im Jugendzentrum beschäftigt: Velter als hauptamtliche Leiterin, Ulrike Scheppach-Neumann als pädagogische Zweitkraft und eine Praktikantin im Rahmen eines Sozialpädagogischen Seminars. Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 24 Jahren gelten als die Zielgruppe. „Fast alle haben einen Migrationshintergrund“, sagte Velter. Hauptsächlich werde deutsch gesprochen. Im Schnitt kommen 150 bis 280 Besucher pro Monat ins Juze, einige davon seit Jahren.

Die Mitarbeiterinnen leisten nicht nur einen Beitrag zur Freizeitgestaltung, sondern unterstützen die Heranwachsenden auch bei alltäglichen Problemen. Bewerbungstrainings, Runde Tische – etwa mit der Polizei oder der Psychosozialen Beratungsstelle Memmingen –, Sexualaufklärung über „Donum Vitae“ sowie integrative Maßnahmen sind Beispiele für die Angebote im Juze. Auch Diskussionen, etwa über Politik, Werte oder Medien, fänden regelmäßig statt. Das Juze profitiere dabei von Kooperationen, unter anderem mit den örtlichen Schulen, der Theatergruppe Schmiere und den Pfadfindern. Im August hat die Einrichtung geschlossen – es gibt jedoch ein Ferienprogramm.

Marktrat: Auch die Miete ist zu berücksichtigen

Wegen steigender Lohnkosten, die tariflich geregelt sind, gerät das Juze nun an Grenzen: Bleiben die Zuschüsse auf dem bisherigen Niveau, müssen die Öffnungszeiten in zukünftig reduziert werden. „Wir sind nicht da, um ein Budget für längere Öffnungszeiten zu beantragen, sondern um sie halten zu können“, erklärte Markus Grauer, Vorsitzender des KJR.

Zwei Drittel der Personalkosten trägt die Gemeinde, ein Drittel der Landkreis. Bliebe die Budgetierung auf dem bisherigen Niveau , so Grauer, dann leiden die Öffnungszeiten in absehbarer Zeit darunter. Heuer sind es noch 32 Personalstunden pro Woche – und das nur, weil im Vorjahr eine Fahrrad-Aktion Spenden für das Jugendzentrum eingebracht habe. Dieses Geld sei nun aufgebraucht. „Wir kommen dann allmählich in einen Bereich, wo es schwierig wird, ein Jugendzentrum effizient zu leiten“, sagt Grauer. Außerdem gibt er zu bedenken, dass der Fachkräfte-Markt ohnehin „sehr leer“ sei.

Die Jugendlichen teilten ihre Meinung über das Juze in Fragebogen mit, von denen Velter in der Sitzung Auszüge vorstellte: „Das Juze sollte öfter offen sein“, „Ich würde mir wünschen, dass es auch in den Ferien wie immer geöffnet hat“, „Die Einrichtung (Möbel) ist altmodisch“, „Die Betreuer arbeiten mit Herz“, ist zu lesen. Man könne sich dort mit Freunden treffen, Bewerbungen schreiben, Deutsch üben, spielen. „Besser wie draußen rumtreiben“, schrieb ein Jugendlicher.

Bürgermeister Otto Göppel sagte zur Forderung höherer Zuschüsse: „Ich denke, das ist gut angelegtes Geld. Es wird qualitätvolle Arbeit geleistet, von der die Jugend profitiert. Wir sollten die 32 Stunden aufrecht erhalten und die höheren Kosten in Kauf nehmen.“

Martin Gleich (CSU) gab zu bedenken, dass sich der Markt nicht nur an den Personalkosten beteilige, sondern auch die nach seinen Worten „recht hohen“ Kosten für das angemietete Gebäude und für dessen Unterhalt zu tragen habe. „Ich werde erst zustimmen, wenn eine Gesamtkalkulation da ist. Die ist doch entscheidend“, sagte er und erhielt die Zustimmung anderer Ratskollegen.

Er erinnere sich außerdem noch an Diskussionen um das Juze in der Vergangenheit – unter anderem darüber, ob es in ein markteigenes Gebäude verlegt werden könnte. Ilona Keller (Freie Wähler) fügte hinzu: „Dass es da unten suboptimal ist, wissen wir alle.“ Göppel antwortete: „Dazu bräuchten wir ein Gebäude, das geeignet ist. Das haben wir nicht.“ Außerdem habe der Standort auch Vorteile: Er sei zentral gelegen, auch das Verhältnis zu den Nachbarn sei gut. „Aber es hat keinen Neubaustandard, das muss man sagen.“ Grauer vom KJR sagte dazu: „Wir fühlen uns wohl in dem Gebäude. Aber die Standortfrage ist natürlich Sache des Marktes.“ Er betonte, dass die Kosten für das Gebäude aktuell da seien – umso wichtiger sei es doch, es dann auch mit Leben zu füllen. Ob dieses Argument fruchtet, wird sich am kommenden Mittwoch ab 18.30 Uhr zeigen: Die finanzielle Beteiligung am Juze steht dann erneut zur Diskussion.

Öffnungszeiten: Montags von 16.30 bis 19 Uhr (Mädelstreff, 7 bis 18 Jahre), mittwochs von 16.30 bis 19 Uhr (Jungstreff, 7 bis 12 Jahre), freitags von 17 bis 21 Uhr (Offener Treff für alle ab 12 Jahre).

