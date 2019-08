16:50 Uhr

Durstig in Illertissen? Na dann ab in die Rosenstraße

Die Stadtverwaltung Illertissen hat einen zweiten öffentlichen Brunnen eingerichtet. Weitere könnten folgen.

Auf Knopfdruck sprudelt kühles Trinkwasser aus einem öffentlichen Hahn – an heißen Tagen kann das für Fußgänger eine Wohltat sein. In diesen Genuss sollen in Illertissen künftig noch mehr Menschen kommen. Die Stadt hat einen zweiten Brunnen zum Trinkwasserspender gemacht. Er befindet sich in der Rosenstraße an einer Mauer. Auch wenn noch kein Schild angebracht ist, die Quelle sprudelt schon: Wer den Knopf betätigt, kann dort trinken, sich bequem das Gesicht waschen oder eine Flasche auffüllen.

Zuletzt war der Brunnen nicht in Betrieb

Der Brunnen sei seinerzeit im Zuge der Stadtsanierung angelegt worden, zuletzt aber nur noch zum Altstadtfest in Betrieb gewesen, sagt Bernd Hillemeyr, der bei der Stadtverwaltung für den Bereich Tiefbau verantwortlich ist. „Der lag ziemlich traurig da.“ Das änderte sich nun: Das verbogene Ablaufrohr wurde abgenommen und durch eine Armatur ersetzt. Über die dürfen die Passanten sich nun auf Kosten der Stadt erfrischen. Nach einem Knopfdruck fließt das Wasser sieben Sekunden lang aus dem Hahn.

Diesen Trinkwasser-Brunnen an der Hirschkreuzung gibt es schon. Bild: Jens Carsten

Früher seien öffentliche Trinkwasserbrunnen in Städten häufig zu finden gewesen, weiß Hillemeyr. Zuletzt war die Zahl solcher Spender zwar rückläufig, doch der Trend gehe nun wieder in die andere Richtung. Wohl auch wegen der heißen Sommer.

Weiterer Brunnen am Weiherspielplatz geplant

Der neue Brunnen in der Rosenstraße ist nach dem an der Kreuzung von Hauptstraße und Ulmer Straße (beim Drogeriemarkt) der zweite öffentliche Trinkwasserbrunnen. Geht es nach Hillemeyr, sollen weitere dazukommen. Er könnte sich etwa eine Gratis-Quelle am Weiherspielplatz vorstellen. (caj)

