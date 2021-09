Egg an der Günz

vor 17 Min.

Mehr Platz zum Spielen und für die Hausaufgaben in Egg

Mit einem kleinen Fest wurde der Abschluss der Umbauarbeiten an der Grundschule in Egg an der Günz gefeiert.

Plus Die Gemeinde Egg feiert den Abschluss der Umbauarbeiten an der Grundschule. Auch in den Brandschutz wurde investiert.

Von Armin Schmid

Die Grundschule in Egg an der Günz ist nun für die Zukunft gerüstet. Das betonte Bürgermeister Wolfgang Walter bei der Feier zur Fertigstellung des frisch umgebauten Schulhauses, die aufgrund von Corona-Sicherheitsmaßnahmen nur im kleineren Kreis stattfand. Rund 575.000 Euro haben die Baumaßnahmen gekostet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen