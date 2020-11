vor 33 Min.

Ein Corona-Fall in der Sitzung: Altenstadter Gemeinderat in Quarantäne

Plus Ein Marktgemeinderat von Altenstadt wurde positiv auf Corona getestet. Obwohl ein zweiter Schnelltest negativ ausfiel, müssen alle Teilnehmer der Sitzung in Quarantäne.

Von Anna Katharina Schmid

Eine Entwarnung gibt es noch nicht. Doch es sei möglich, dass der Corona-Fall im Marktgemeinderat von Altenstadt falsch positiv getestet wurde, wie Bürgermeister Wolfgang Höß sagt. Nach einer Sitzung am Donnerstag in der Winkle-Kantine in Altenstadt hat ein Marktgemeinderat am Montag ein positives Testergebnis erhalten.

Das Gesundheitsamt Neu-Ulm ordnete Quarantäne für alle Teilnehmer an

Aus diesem Grund ordnete das Gesundheitsamt Neu-Ulm Quarantäne für alle Teilnehmer der Sitzung an. Das betreffende Mitglied des Gremiums habe sich am Freitag an einer routinemäßigen Reihentestung beteiligt, ohne zuvor Symptome aufzuweisen oder sich krank zu fühlen.

Auf das positive Ergebnis hin veranlasste Bürgermeister Höß am gleichen Tag die Schnelltestung von sieben Personen, die sich in der Nähe des Betroffenen aufgehalten haben. Sie waren allesamt negativ – auch das Ergebnis des zuvor positiv getesteten Gemeinderats.

Nach der Sitzung war ein Marktgemeinderat positiv auf Corona getestet worden

Zwar wurden am Donnerstag in der Winkle-Kantine am Platz keine Masken getragen, das ist jedoch keine Vorschrift bei eingehaltenem Abstand. Bei der Sitzung am vergangenen Donnerstag durften außer Pressevertretern keine Besucher beiwohnen, so wie bei allen Versammlungen künftig auch, entschied der Altenstadter Bürgermeister. Das negative Ergebnis des Schnelltests sowie weitere Untersuchungen in einer Arztpraxis legen Höß zufolge nahe, dass es sich bei dem ersten Test um ein falsches positives Ergebnis handeln könnte.

Da das Gesundheitsamt die Schnelltests nicht akzeptiert, ließ sich der Gemeinderat ein drittes Mal testen. Jedoch hebt nach Angaben des Gesundheitsamtes ein negatives Ergebnis ein positives nicht auf – deshalb müssen laut einer Anordnung vom Dienstagnachmittag trotzdem alle Teilnehmer in Quarantäne.

Lesen Sie auch:





Themen folgen