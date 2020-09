vor 17 Min.

Ein Familienunternehmen schmiedet in Bellenberg Zukunftspläne

In der Schlosserei in Bellenberg sind die Mangs ihr eigener Chef. Von links: Andrea und Bernhard Mang mit den Söhnen Manuel und Daniel.

Plus Die Schlosserei Mang in Bellenberg will sich vergrößern. Die Söhne des Firmenchefs führen den Betrieb weiter. Ein Rückblick und Ausblick.

Von Regina Langhans

Das Sprichwort vom Handwerker, der seines eigenen Glückes Schmied ist, könnte derzeit kaum besser passen als auf die Schlosserei Mang in Bellenberg. Den Familienbetrieb von Andrea und Bernhard Mang wollen die Söhne Manuel Mang, 28, und Daniel Mang, 30, weiterführen und dazu noch erweitern. Was geplant ist.

Auf Beschluss des Bellenberger Gemeinderates waren dafür der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan angepasst worden, es wurde auch ein kommunales Grundstück an die Bauwilligen veräußert. Damit sind die Weichen für die Zukunft – vorbehaltlich der Genehmigung des Landratsamts Neu-Ulm – gestellt. Alles Weitere liegt dann in den Händen der beiden jungen Schlossermeister. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußern sie sich über Werte wie Tradition, Handwerk und die Selbstständigkeit.

Der Großvater gründete die Schlosserei

Zu zweit werden sie die von Großvater Oskar Mang in Vöhringen gegründete Schlosserei fortführen, sagen Daniel und Manuel Mang. Ihr Vater Bernhard will sich mit seinen 56 Jahren etwas zurückziehen. Großvater Oskar Mang war der Bruder des Bellenberger Gewichthebers Rudolf Mang und somit gebürtiger Bellenberger. Als Schlosser arbeitete er zunächst bei der Firma Wieland in Vöhringen. Dann machte er sich dort 1964 nach seiner Meisterprüfung selbstständig.

Sohn Bernhard Mang erzählt, wie er mit dem Betrieb groß wurde. Schon früh habe er für den Vater Kleinigkeiten erledigt und sich dadurch etwas Taschengeld verdient. „Wenn ich etwas Besonderes entdeckte und kaufen wollte, hieß es, ich könne es mir ja verdienen“, sagt der Senior. Wie selbstverständlich ging er bei seinem Vater in die Lehre, absolvierte die Gesellenprüfung und kam zur Bundeswehr. Die Laufbahn des künftigen Schlossermeisters im eigenen Betrieb stand nicht in Frage. Doch dann begann sie unvermittelt von einem Tag auf den anderen, weil sein Vater 1986 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Bernhard Mang profitierte vom sogenannten „Witwenjahr“. Das hieß, untertags führte er den Betrieb und abends paukte er für die Meisterschule. Er erinnert sich: „Das war keine schöne Zeit, aber ich bekam von allen Seiten Unterstützung, in der Firma und von den Kunden.“

Bereits am 2. Juli 1988 legte er die Meisterprüfung sowie diejenige für den internationalen Schweißfachmann ab. Am 1. Juni 1995 eröffnete er in Bellenberg am südlichen Ortsrand seine neue, größere Schlosserei. All diese Angaben gehen dem Chef wie automatisch von den Lippen. Nun erfährt seine Schlosserei mit der geplanten zweiten Halle ihre nächste Erweiterung.

Die Mangs haben diesen Grünstreifen am Ortsrand von Bellenberg mit Blick auf die Werkhalle erworben. So können sie direkt neben dem bestehenden Firmengelände weiterbauen. Bild: Regina Langhans

Am neuen Standort und somit zurück in der Heimat der Mangs wuchsen auch die Söhne mit dem Handwerk auf. Beide schnupperten erst mal in andere Betriebe hinein, machten ihre Lehre auswärts, um letztlich in die eigene Schlosserei zurückzukehren. Daniel erzählt, wie er sich bewusst für ein Praktikum in einer Zimmerei entschieden hatte, weil er „ein anderes Material kennenlernen“ wollte. Schnell stellte er fest: „Holz liegt mir überhaupt nicht, damit kann ich nicht arbeiten“, sagt er mit Schmunzeln. Am 25. August 2012 schloss er die Meisterprüfung und Ausbildung zum internationalen Schweißfachmann ab. Sein Bruder Manuel folgte ihm mit den gleichen Abschlüssen am 31. August 2019 nach. Für ihn stand eine Tätigkeit im Metallbereich von vornherein fest, wie er erzählt: „Schon im Kinderwagen bin ich bei meinem Vater in der Schmiedewerkstatt gewesen, ich wollte gar keinen anderen Beruf erlernen.“

Die Vielseitigkeit ihres Handwerks finden sie spannend

Dass sie ihre Lehre auswärts absolviert haben, bereuen sie beide nicht, im Gegenteil. Inzwischen sind sie in den Familienbetrieb eingestiegen und wissen es zu schätzen, vom Entwurf bis zur Montage, wofür auch draußen gearbeitet wird, einfach alles in Eigenregie leisten zu können. Die Vielseitigkeit ihres Handwerks finden sie spannend. Vater Bernhard Mang erklärt: „Wir machen alles aus Metall, was man im Privathaus so braucht.“ Es werden Geländer oder Einzelteile in Stückzahlen gefertigt, aus Stahl und Edelstahl. Sei es im Landhausstil oder in modernen Designs, sagt der Senior-Chef. Mitunter brauche es Fingerspitzengefühl, um die Kundenwünsche zu erfassen. Zum Beispiel, wenn er höre, „machen Sie mir da so was hin.“ Oft entscheide dann das Herz gegen den Verstand. Die Kundenkontakte machten ihren Beruf lebendig und wenn sie am Ende den Geschmack ihrer Auftraggeber getroffen hätten, sei das die schönste Bestätigung, sagen alle drei Meister.

Der geplante Neubau, eine sogenannte Reinhalle mit einer Fläche von 600 Quadratmetern, gibt ihnen die Möglichkeit zur ausschließlichen Bearbeitung von empfindlichen Materialien wie Edelstahl unter der Verwendung besonderer Maschinen. Diese Arbeitsvorgänge können dann aus der bestehenden, 1000 Quadratmeter großen Werkshalle ausgelagert werden. Im Büro des Familienbetriebs sitzt Andrea Mang, nicht nur Mutter der jungen Firmennachfolger, sondern auch die gute Seele im Unternehmen. Sie hat sich in die für sie berufsfremde Tätigkeit eingearbeitet und managt den Männerbetrieb, dem noch zwei Auszubildende angehören. Nun hoffen alle auf baldiges grünes Licht aus dem Landratsamt für den Baubeginn. Die Planungen dazu laufen schon seit dem Grundstückserwerb einschließlich vorgeschriebener Ausgleichsfläche im Jahr 2017.

