Ein Illerrieder traf Albert Schweitzer im Dschungel

Das Archivbild von 1965 zeigt den deutschen Theologen und Missionsarzt Albert Schweitzer in dem von ihm gegründeten Tropenkrankenhaus in Lambarene im heutigen Gabun. Dort starb Schweitzer im September vor 55 Jahren.

Plus Der Illerrieder Gerhard Kurz war schon immer von dem Urwaldarzt fasziniert. Er reiste zwei Wochen lang mit dem Postschiff nach Lambarene in Gabun.

Von Ursula Katharina Balken

Das Leben ist kein Gleichklang. Glückliche Momente, bedrückende Augenblicke und andere Begegnungen, die sich oft im Dunst des Vergangenen verflüchtigen, reihen sich aneinander. Und dann gibt es diese Erlebnisse, die einen Menschen ein Leben lang begleiten, ihn nicht loslassen.

Gerhard Kurz, ehemals Studiendirektor am Illertal-Gymnasium Vöhringen und auch mit 93 Jahren noch mit scharfem Verstand und detailliertem Erinnerungsvermögen gesegnet, hatte das Glück, Albert Schweitzer zu begegnen. Er nennt ihn „den größten Ethiker unserer Zeit.“

Schweitzers Leben und Werk faszinieren

Albert Schweitzer, wegen seines humanitären Engagements und seiner von Ethik geprägten Grundsätze von Kurz bewundert, bestimmte Denken und Handeln des Pädagogen. Schon als Schüler und später als Student faszinierte ihn Leben und Werk des Mannes, der aus dem Elsass stammt, Arzt, Philosoph, evangelischer Theologe, Organist und Bach-Verehrer, Musikwissenschaftler, vor allem aber Pazifist war. Kurz nennt ihn einen Ethiker, der den Satz geprägt hat: „Wer Ehrfurcht vor dem Leben hat, ist in einfacher Weise fromm.“ Ein Satz, der Kurz in seinem ganzen Leben begleitet hat, wohl wissend, dass er damit nicht mit allen Menschen, die an Religionen gebunden waren, konform ging.

Bereits 1913 hatte Schweitzer begonnen, im Urwald am Ogooué, einem mächtigen Fluss in Gabun, 240 Kilometer landeinwärts ein Hospital zu bauen. Später richtete er dort eine Lepra-Station ein. Für dieses Engagement wurde ihm 1952 der Friedensnobelpreis verliehen. Praktisch aus dem Nichts etwas zu schaffen, das höchsten Respekt verdient, faszinierte Kurz. Er ist im unteren Illertal bekannt für seinen Kampf gegen die grenzenlose Kiesausbeutung und die damit verbundene Freilegung von Grundwasser. Er ist ein leidenschaftlicher Naturschützer. Er war Biologe, hätte zwar gerne Gartenbau studiert, aber eine Kriegsverletzung machte diesen Wunsch zunichte. Er hatte sich mit Albert Schweitzers Gedankengut vertraut gemacht. „Diesen außergewöhnlichen Menschen kennenzulernen, war ein großer Wunsch von mir“, sagt Kurz.

Kurz schickte Fachbücher nach Lambarene

Durch ein deutsches Hilfswerk, das die Arbeit Schweitzers in Lambarene unterstützte, stand er in Kontakt mit dem Arzt im Urwald. Kurz sandte Fachbücher, die der Arzt für seine Arbeit brauchte. Zum Dank dafür wurde Gerhard Kurz nach Lambarene eingeladen. „Die großen Ferien reichten rein zeitlich für diese Reise nicht aus.“ Er brauchte vom Kultusministerium eine Sondererlaubnis auf Verlängerung, die ihm gewährt wurde.

Gerhard Kurz

Das Schiff stach von Bordeaux aus in See. Es war ein Postboot, das an Spanien und Afrikas Küste entlang schipperte und Stopps in größeren Städten entlang Spaniens und Nordafrikas Küsten einlegte. „So dauerte die Fahrt gut zwei Wochen, aber man hatte immer Gelegenheit, an den Anlegestellen ein Stück von Afrika kennenzulernen“, erinnert sich Kurz. Endstation war Libreville, Hauptstadt von Gabun. Von dort legte er mit einem Boot die 240 Kilometer bis Lambarene zurück. Der Gast aus Deutschland wurde von Albert Schweitzer willkommen geheißen. Kurz war beeindruckt von der Persönlichkeit des Urwaldarztes. Er lernte den Tagesablauf Schweitzers kennen.

Termiten machten Schweitzer das Leben schwer

Tagsüber war Schweitzer auf Baustellen unterwegs, denn zu bauen, zu renovieren, zu sanieren gab es immer etwas. Der ewige Kampf gegen die Termiten an den Holzbauten machte ihm zu schaffen. Gegen die Moskitos hatte man im Krankenhaus eine Lösung gefunden, die praktisch und preiswert war. Moskitonetze vor den Fenstern boten Schutz vor den Blutsaugern und ermöglichten trotzdem einen Luftdurchzug, ohne den es bei dem feucht-warmen Klima kaum geht.

Die Krankenzimmer zeigten sich sauber und praktisch, kein Luxus, aber das Notwendigste war gegeben. Die Familien der Kranken campierten zwischen den einzelnen Gebäuden. Schweitzer ließ Ölpalmen anpflanzen, die mit ihren riesigen Blättern Schutz vor der glühenden Hitze boten.

Helfen mit einfachen Mitteln

Vom Menschen Albert Schweitzer ist Kurz noch heute beeindruckt. „Er versuchte mit einfachen Mitteln, das Bestmögliche zu erreichen.“ Er habe die Armut und die Krankheiten, mit denen die Ureinwohner zu kämpfen hatten, erkannt, aber er hielt sich nicht mit Klagen auf, sondern tat etwas dagegen. Diese Energie, mit der er den Alltag meisterte, imponierte Kurz. Er bewunderte diese schier ungemein große Lebensleistung. Um alles finanzieren zu können, gab Schweitzer Orgelkonzerte und hielt Vorträge in Europa. Als am 1913 erbauten ersten Spital die Alterserscheinungen nicht mehr in den Griff zu bekommen waren, entschloss sich Schweitzer zu einem Neubau. Die damalige Kolonialverwaltung Frankreichs überließ dem Arzt 80 Hektar Land. 1927 war das neue Haus fertig, das dann sogar ein Dach aus Wellblech anstatt Palmwedeln hatte. Es blieb das Zuhause von Albert Schweitzer bis zu seinem Tod 1965. Lambarene wurde für Albert Schweitzer Heimat und dort fand er auch seine letzte Ruhestätte.

Heute ist das Lambarene-Spital eine moderne Poliklinik mit Kindergarten und Grundschule und mit eigener Trinkwasseraufbereitung. Jeder Bedürftige wird wie zu Schweitzers Zeiten versorgt, auch wenn er die Behandlung nicht bezahlen kann.

