vor 18 Min.

Ein Kreisverkehr für den Illertisser Süden?

Die Planungen für den Illertisser Süden schreiten voran. Die Stadträte diskutieren im Bauausschuss über die Erschließung des geplanten Wohngebiets.

Von Dominik Stenzel

Was passiert im Illertisser Süden? Diese Frage beschäftigt die Stadträte schon seit geraumer Zeit. Zwischen Anliegern und dem dort ansässigen Landwirt gibt es seit längerem Streit. Weil Letzterer durch die näherrückende Wohnbebauung und damit einhergehenden Vorschriften zudem seine Existenz am derzeitigen Standort bedroht sieht, möchte er seinen Hof, der sich zwischen Memminger Straße und Josef-Rimmele-Straße befindet, umsiedeln.

Landwirt lässt Bebauungsplan für sein Grundstück erstellen

An dieser Stelle könnte also Platz für neue Häuser entstehen – und auf der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltauschusses war vor allem die Erschließung des vorgesehenen Wohngebiets Thema. Erwin Zint vom Städteplanerbüro „Zint & Häußler“, das von dem Landwirt beauftragt wurde, einen Bebauungsplan für sein Grundstück zu erstellen, präsentierte zwei Varianten. Am südlichen Ortseingang sei auf Höhe des Alpenwegs entweder eine Kreuzung mit Abbiegespuren oder ein dreiarmiger Kreisverkehr möglich. Bei einer Abbiegespur sei jedoch die Unfallgefahr deutlich höher. Die Errichtung einer Ampelanlage nannte Zint „illusorisch“, da das Verkehrsaufkommen in der Memminger Straße deutlich höher sei.

Ein Kreisverkehr, der einen Durchmesser von rund 40 Metern haben könnte, sei hingegen eine „endgültige“ Lösung – auch in Hinblick auf das Entwicklungspotenzial des Gebiets. Bürgermeister Jürgen Eisen sah einen weiteren Vorteil: „Mit einem Kreisverkehr hätten wir keinen mehr, der mit 100 Stundenkilometern in die Ortschaft fährt.“ Das Gremium beschloss schließlich, dass ein Fachbüro die verkehrlichen Situation abschließend untersuchen und konkrete Erschließungsvarianten vorlegen soll.

Helga Sonntag kritisiert Bebauungswut

Auch die geplanten Wohnhäuser waren Thema. Helga Sonntag sprach von einer regelrechten „Bebauungswut“ in Illertissen. Zu viele Projekte würden in der Vöhlinstadt unstrukturiert vorangetrieben werden, Kosten und Flächenverbrauch offensichtlich gar keine Rolle spielen. Eisen wollte das so nicht stehen lassen: Die Umsiedlung des Landwirts sei unumgänglich und müsste auch finanziert werden. Andere Vorhaben wie das Baywa-Areal stünden zwar zuerst auf der Agenda, allerdings müsse der Bebauungsplan für das Gebiet zwischen Memminger Straße und Josef-Rimmele-Straße bereits jetzt in Angriff genommen werden: Einen leer stehenden Bauernhof wolle man in diesem Gebiet schließlich nicht haben. Illertissen gehöre nun einmal zu einer Wachstumsregion, sagte Stadtplaner Zint: „Klimapolitik und die Schaffung neues Wohnraums sollten nicht in Konkurrenz zueinander gesehen werden.“

Ein weiterer zentraler Punkt bei der Planung des Illertisser Südens ist die Entwicklung der Berufsschule. Laut Eisen sollen dort bald Parkplätze entstehen. Aktuell würden viele Schüler entlang der Franz-Mang-Straße parken – und müssten dann ohne Sicherung zu der Einrichtung laufen: „Das ist lebensgefährlich“, sagte der Bürgermeister.

Lesen Sie zum selben Thema unsere früheren Berichte:

Themen folgen