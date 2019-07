14:00 Uhr

Ein Plausch mit zwei Memminger Monarchen

Am morgigen Samstag findet der Fischertag in Memmingen statt. Am heutigen „Vorabend“ stimmen sich die Besucher und Teilnehmer darauf ein.

Heinz Kurringer und Peter Klement wurden vor Jahrzehnten zu Memminger Fischerkönigen gekürt – und schwärmen noch heute davon.

Von Anna Reinwand

Der Fischertag hat in Memmingen schon seit jeher einen ganz besonderen Stellenwert. „Mein Vater war im Krieg Spengler bei der Wehrmacht. Zu Weihnachten oder Ostern kam er nicht nach Hause – aber zum Fischertag schon“, erzählt Heinz Kurringer und schmunzelt. So wichtig sei seinem Vater das Heimatfest gewesen. Am Fischertag, den Memmingen wieder am morgigen Samstag feiert, „jucken“ über 1000 Fischer mit dem sogenannten Bären, also einem Kescher, in den Stadtbach. Wer die schwerste Forelle fängt, wird Fischerkönig und darf – von Jubelschreien begleitet – auf den Thron steigen.

1985 wurde Kurringer diese Ehre zuteil. Mit seinen 84 Jahren ist er heute der älteste noch lebende Fischerkönig. Im Alter von fünf Jahren machte er bereits das erste Mal mit. „Weil ich da selbst noch nichts gefangen habe, hat mir mein Papa eine Forelle in meinen Bären getan“, erzählt er. Seitdem war Kurringer 59 Mal im Bach. Er erinnert sich noch genau an den Tag, als er die Königsforelle fing: Kurz bevor es losging, habe er die Forelle schon unter der Brücke schwimmen gesehen. „Da hab ich gleich gerufen: Die gehört mir!“ Drei Minuten später ging sie ihm tatsächlich ins Netz und machte ihn zum Fischerkönig mit dem Titel „Heinz I., der Mundschenk“. „Selbst einmal König zu sein: Das ist für einen Memminger – damals wie heute – das Höchste, was es gibt. Wie ein Sechser im Lotto“, erzählt er stolz. „Der ganze Fischertag ist und bleibt ein einmaliges Brauchtum, das es so auf der ganzen Welt kein zweites Mal gibt.“

Auch Peter Klement durfte schon auf dem Thron sitzen: Vor genau 60 Jahren fing er die schwerste Forelle. Damit ist er der „dienstälteste“ Fischerkönig Memmingens. Damals spielte er noch Horn in der Stadtkapelle. Da auch früher am Fischertag schon ab sechs Uhr die verschiedenen Musikkapellen mit den Fischern durch die Stadt zogen, musste er morgens noch dort mitspielen. „Danach habe ich aber schnell mein Horn abgegeben und bin zum Bach gerannt“, erinnert er sich. „Da saßen dann schon alle Fischer auf der Mauer, wie die Rettiche aufgereiht.“ Beim Böllerschuss um genau acht Uhr sprangen sie dann in den Stadtbach. „Innerhalb von ein paar Sekunden ist das Wasser so dreckig, dass man gar nichts mehr sieht“, sagt er. Trotzdem hatte er schließlich den schwersten Fisch in seinem Bären und ging als „Peter I., der Große“ in die Fischertagsgeschichte ein. „Diese Erinnerungen möchte ich nicht missen“, sagt er.

Kurz nach dem Fischertag 1959 zog er zum Studieren nach Rosenheim, später dann in die Eifel. Doch wenn es ihm möglich war, kehrte er immer wieder zum Fischertag nach Memmingen zurück. Dabei fiel ihm auf, dass sich manches mit der Zeit geändert hat. Während es heute beispielsweise zahlreiche Auflagen zum Fischen gebe, sei es damals noch etwas wilder zugegangen: „Bei uns wurde das Dreckwasser aus dem Bach in den Kübel gefüllt und dann alle Fische, die im Bären waren, gleich hinterher. Je mehr, desto besser“, sagt er. Er sehe die strengeren Auflagen zum Tierwohl aber positiv. Ihm persönlich sei es nie darum gegangen, Fischerkönig zu werden – „es geht doch vor allem um die Gaudi“. Letztendlich habe er dann mit seiner Forelle nur Glück gehabt. „Aber Glück muss man eben auch mal haben im Leben.“

Programm: Am morgigen Samstag, 20. Juli, ziehen Musiker ab 6 Uhr durch die Stadt. Um 7.30 Uhr verkündet der Oberfischer auf dem Schrannenplatz den Fischerspruch. Mit dem Böllerschuss um Punkt 8 Uhr jucken alle Fischer in den Bach. Ab 10 Uhr wird der Fischerkönig in der Stadionhalle gekrönt. Um 18 Uhr führt ein Festumzug durch die Stadt.

Lesen Sie außerdem: Frau kämpft dafür, "Stadtbachfischer" zu werden

Themen Folgen