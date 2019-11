06:00 Uhr

Ein besonderes Kreuz schmückt das anonyme Urnengrab

Auf dem Altenstadter Friedhof gibt es nun eine zweite namenlose Urnengrabstätte. Deren schmiedeiserner Schmuck hat eine bemerkenswerte Geschichte.

Von Zita Schmid

Altenstadt Mit Allerheiligen beginnt der Trauermonat November. Traditionsgemäß werden in dieser Zeit die Gräber der Verstorbenen vermehrt besucht werden. In dem neuen anonymen Urnengemeinschaftsgrab auf dem Altenstadter Friedhof wurde bislang noch niemand beigesetzt, dem gedacht werden könnte. Dennoch schmückt nun ein kunstvolles, altes Kreuz dieses neue Grab.

Das Kreuz mag vielen bekannt vorkommen, einige werden auch schon davor gestanden haben. Denn es war zuvor das Grabkreuz einer Frau, an deren Name sich bei einstige Schüler sicherlich noch erinnern können – Fridoline Eder. Eder war lange Zeit Lehrerin in Altenstadt.

Das schmiedeeiserne Kreuz mit seinen goldenen Verzierungen fällt auf. Denn es ist zwischen all den Grabsteinen das einzige dieser Art auf dem Altenstadter Friedhof. „Es ist vermutlich schon mindestens 100 Jahre alt“, sagt Volker Schmidt, der in der Marktgemeinde für die Friedhöfe zuständig ist. 25 Jahre lang war es das Grabkreuz der früheren Oberlehrerin Fridoline Eder, die von 1956 bis 1971 im Ort unterrichtete. Bis zur Einweihung des heutigen Schulgebäudes im Jahr 1962 war sie zunächst noch in der einstigen Judenschule in der Memminger Straße tätig. Im Mai 1994 starb die Oberlehrerin mit fast 83 Jahren und wurde auf dem Altenstadter Friedhof beerdigt.

Fridoline Eder

25 Jahre lang pflegte dann die Familie ihres Kollegen Michael Briglmeir das Grab. Nun wurde es aufgelöst und das Kreuz der Marktgemeinde überlassen. Auf der neuen anonymen Beerdigungsstätte hat es jetzt wieder einen Platz gefunden. An der Stelle sei früher ein Familiengrab gewesen, das schon längere Zeit aufgelöst war, erklärt Schmidt, dessen Idee es ist, aus alten, ungenutzten Familiengrabflächen anonyme Grabstätten zu machen. „Die schönen alten Grabsteine sollen nicht verschwinden,“ erklärt er dabei seine Intention. Solch historische Grabsteine würden die Atmosphäre und den Charakter eines Friedhofs ausmachen, sagt Schmidt. Das kunstvoll verzierte Kreuz gehört für ihn als ein Stück „Kulturgut“ dazu. Im ganzen Gemeindegebiet sei es das einzige schmiedeeiserne Grabkreuz, das so alt ist, ergänzt er.

Eders Kreuz ziert nun das zweite angelegte, anonyme Urnengrab auf dem Altenstadter Friedhof. Bis zu fünf Urnenbeisetzung sind hier vorgesehen. „Die Nachfrage nach anonymen Grabstätten ist da“, meint Schmidt. So sei das erste namenlose Urnengrab bereits voll belegt. Gerade bei Alleinstehenden oder wenn niemand da ist, der das Grab pflegt, seien diese als letzte Ruhestätten begehrt. Dabei handele es sich keinesfalls um ein „Armengrab“, betont er. Die Bestattungskosten seien genauso hoch wie bei den Gräbern, an denen der Name der Bestatteten zu lesen ist.

Die Grabstätte selbst wurde neu eingefasst und bepflanzt. Seit einigen Wochen ist sie fertig. An der Steintafel unterhalb des Kreuzes steht „Unseren Verstorbenen in stillem Gedenken“. Ein Satz, der für alle Gräber Bedeutung hat, ob anonym oder mit Namen versehen.

Lesen Sie aus Altenstadt und der Region außerdem:

Themen folgen