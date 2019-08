vor 50 Min.

Ein blühender Ort zum Lernen

Seit einiger Zeit wird "Am Seelach" fleißig gepflanzt, gesät und geerntet. Was sich der Gartenbauverein Tiefenbach von der neuen Kleingartenanlage erhofft.

Von Dominik Stenzel

Es ist idyllisch in der neuen Kleingartenanlage „Am Seelach“ des Obst- und Gartenbauvereins Tiefenbach. Weite Felder umschließen das rechteckige Gelände, durch die Mitte verläuft ein breiter Kiesweg. Auf der linken und rechten Seite säumen diesen je neun Parzellen – und auch wenn jede von ihnen rund 240 Quadratmeter groß ist, sind sie doch grundverschieden: Während im einen Kleingarten zahlreiche Obst- und Gemüsesorten herangezogen werden, steht in einem anderen neben einer Rutsche und einer Schaukel nur ein kleines Gewächshaus.

Auf dem 8000 Quadratmeter umfassenden Areal, das am Samstag, 7. September mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll, gebe es zwar eine Grundordnung: „Allerdings bleibt es den Mitgliedern selbst überlassen, wie sie die Flächen gestalten und was sie anbauen“, erklärt Edwin Sannwald, stellvertretender Vorsitzender des Tiefenbacher Gartenbauvereins und Sprecher der Kleingärtner. Bei den Hütten, die in jeder Parzelle stehen, gebe es hingegen klare Vorgaben: Sie müssen aus Holz und dürfen nicht bewohnbar sein. Außerdem verfügt jede über ein Pultdach mit einer bestimmten Neigung.

Verschiedene Kulturen kommen an der Kleingartenanlage in Tiefenbach zusammen

Bereits seit April vergangenen Jahres werde „Am Seelach“ fleißig gewerkelt, gepflanzt und geerntet. Alle 18 Einheiten waren sofort vergeben, es gibt laut Sannwald sogar eine Warteliste. Er ist zufrieden, wie sich die einzelnen Parzellen in den vergangenen 16 Monaten entwickelt haben. Mühe und Kleinarbeit seien aber auch weiterhin gefragt – ein Garten sei schließlich „nie fertig.“

Das Grundstück „Am Seelach“ gehört der Stadt Illertissen, die es an den Gartenbauverein verpachtet hat. Nachdem das alte Gelände an der Gannertshofener Straße ausgedient hatte, habe Bürgermeister Jürgen Eisen bei der Suche nach einem neuen Platz geholfen. Schließlich sei eine Kleingartenanlage gewissermaßen eine „soziale Einrichtung“, sagt Heiner Loop, erster Vorsitzender des Vereins. Die Gruppe aus Tiefenbach habe auch Mitglieder aus Eritrea, der Türkei oder osteuropäischen Ländern: „Die verschiedenen Kulturen können sich beim Gartenbau viel voneinander abschauen.“

Der zweite Vorsitzende Edwin Sannwald, Schriftführer Josef Willenbrink und der Vorsitzende Heiner Loop vom Obst- und Gartenbauverein Tiefenbach. Bild: Dominik Stenzel

Auch die Artenvielfalt liegt den Hobbygärtnern in Tiefenbach am Herzen

Doch auch für die Jüngsten soll „Am Seelach“ etwas geboten sein. „Die Kinder und Jugendlichen lernen bei uns, dass Lebensmittel nicht in den Supermarktregalen wachsen“, sagt Loop. Der Anbau von Obst und Gemüse sei ein „sensibler Prozess“, der auf der Kleingartenanlage von der Pike auf gelernt werden könne. Dazu dienen rund 20 eineinhalb Quadratmeter große Kleinbeete, an denen sich die Kinder ausprobieren können und in denen Schilder mit ihren Namen stecken.

Ansonsten liegt den Hobbygärtnern auch das Thema Artenvielfalt am Herzen. Im hinteren Teil stehen zwei Bienenstöcke – das passt laut Loop zur Bienenstadt Illertissen. Am Anfang hätten die Tiere noch wenig Nahrung vorgefunden, doch das habe sich mittlerweile geändert: Dank der Wildwiesen die um das Gelände angesät wurden.

