Ein neues Zuhause für Störche in Boos

Das neue Storchennest am Booser Regenüberlaufbecken an der Roth ist fertig.

In der Gemeinde Boos können Störche in diesem Frühjahr zum Landeanflug ansetzen. Im Zuge des ökologischen Ausbaus der Roth wurde ein Storchennest aufgebaut. Bürgermeister Helmut Erben (Wählergruppe Bürgerblock-Landwirtschaft, offene Liste) erläuterte auf Anfrage, dass am Regenüberlauf an der Roth die Stromkabel ins Erdreich verlegt wurden. Im Zuge dessen entstand die Idee, den übrig gebliebenen Strommast am Regenüberlaufbecken für die Errichtung eines Storchennests zu nutzen.

Nach einer entsprechenden Planungsphase wurde das Nest auf einen ehemaligen Strommast an der Pleßer Straße gebaut. Das Nest befindet sich damit in unmittelbarer Nähe der Roth, wo vor Kurzem ein ökologischer Gewässerausbau stattgefunden hat. Die Kosten für den Stahlrahmen des Storchennests in Höhe von 1000 Euro hat die Firma Schütz getragen. Das Storchennest selbst hat Hilmar Henninger hergestellt. Bürgermeister Erben hofft nun, dass die stabile Konstruktion von einem Storchenpaar besiedelt wird. (sar)

