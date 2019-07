vor 21 Min.

Einbrecher, Dieb und Saboteur halten Polizei auf Trab

Am Dienstag bekamen die Ordnungshüter in Illertissen und Umgebung viel zu tun. Nun werden Zeugen gesucht

Von Jens Carsten

Ein Einbrecher knackt Geldspielautomaten, ein Dieb bestiehlt Bauarbeiter und ein Unbekannter soll Radmuttern an einem Auto gelockert haben: Mehrere Einsätze haben die Polizei am Dienstag in Illertissen und Umgebung auf Trab gehalten. Ein Überblick.

Einbruch: In der Nacht zum Dienstag ist ein Unbekannter in eine Gaststätte am Illertisser Marktplatz eingedrungen und hat dort mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen. Seine Beute beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe. Der Täter richtete einen Sachschaden in Höhe von 6000 Euro an. Wohl die Folge einer „massiven Gewalteinwirkung“, die zum Öffnen derartiger Automaten nötig sei, erklärt Alexander Kurfürst, der stellvertretende Leiter der Illertisser Polizei auf Nachfrage. Die Ermittler hoffen, dass sich Zeugen melden, die am Marktplatz Verdächtiges beobachtet haben (Telefon 07303/96510).

Arbeitsunfall: Auf einem Waldweg östlich von Altenstadt hat sich am Dienstagnachmittag ein Arbeitsunfall ereignet: Ein 51-Jähriger war mit einem Holzvollernter, einem Harvester, zu Gange. Sein 28 Jahre alter Kollege stand dahinter an einem Auto – als der Harvester zurücksetzte, stieß er mit dem Wagen zusammen und klemmte den jüngeren Mann kurzzeitig zwischen den Fahrzeugen ein. Der 28-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Radmuttern: Ein unbekannter Täter soll in Kellmünz die Radmuttern an einem Auto gelockert haben. Das zeigte ein 39-jähriger Mann bei der Polizei an: Er hatte am Dienstagnachmittag während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche gehört. In einer Werkstatt hieß es, die Muttern seinen wohl gelockert worden. Möglicherweise war ein Saboteur am Werk. Die Polizei ermittelt „gegen unbekannt“, sagt Kurfürst. Es komme zwar immer wieder vor, dass sich Radmuttern während der Fahrt lösten, gehäuft zur Saison des Reifenwechsels im Frühjahr und im Herbst. „Mitten im Jahr ist das allerdings selten.“ Das Auto war in der Zeit von Samstag, 27. Juli, 19.30 Uhr bis Sonntag, 28. Juli, 8.45 Uhr, in der Altwasserstraße in Kellmünz abgestellt. Wer zu der Zeit Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei melden.

Diebstahl: Beute hat ein Dieb am Dienstagnachmittag in einem Baucontainer in der Schulstraße Buch gemacht. Drei Arbeiter hatten ihre Geldbeutel in dem Behelfsgebäude aufbewahrt – alle drei wurden bestohlen. Es fehlt ein niedriger dreistelliger Geldbetrag, die leeren Portemonnaies ließ der Täter zurück. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 12.30 bis 17.30Uhr. Ob der Dieb die Gepflogenheiten auf der Baustelle kannte oder ob er eine günstige Gelegenheit nutzte, ist unklar, sagt Kurfürst. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Unfall: Auf regennasser Fahrbahn hat ein Autofahrer am frühen Dienstagmorgen auf der A7 bei Illertissen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die Folge war ein Unfall. Wie die Autobahnpolizei Memmingen mitteilt, kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der 34-jährige Mann am Steuer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8300 Euro. (caj, az)

