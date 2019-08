vor 17 Min.

Einbrecher haben es auf Kiosk abgesehen

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in den Kiosk am Altenstadter Bahnhof einzudringen.

Unbekannte wollen in Gebäude am Bahnhof in Altenstadt eindringen. Doch sie scheitern.

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in den Kiosk am Altenstadter Bahnhof einzudringen – doch sie scheiterten mit ihrem Vorhaben.

Der oder die Täter verwendeten Werkzeuge

Wie die Polizei mitteilt, versuchten der oder die Täter mit Werkzeugen, eine Tür des Kiosk aufzuhebeln. In das Objekt gelangten er (oder sie) nicht. An der Tür entstand ein Schaden. Die Polizei sucht Zeugen. (az)

Hinweise nimmt die Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

