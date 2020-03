02.03.2020

Einbruch in Vöhringer Kirche: Kelch ist wieder da

Das Entsetzen in Vöhringen war nach dem Einbruch in die Kirche St. Michael groß: Nun sind immerhin die gestohlenen Gegenstände wieder da.

Von Ursula Balken

In der Nacht zum Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in der Vöhringer Pfarrkirche St. Michael den Tabernakel aufgebrochen und den Kelch mit den Hostien mitgenommen. Nun sind die sakralen Gegenstände im wahrsten Sinne wieder aufgetaucht. Der Kelch wurde aus dem Mühlbach gefischt. Die Täter hatten die Gefäße in das Gewässer geworfen. Dort wurde sie von Dieter Brocke entdeckt. Der benachrichtigte umgehend die Polizei. Bei dem Einbruch wurde der Tabernakel sowie mehrere Türen erheblich beschädigt. Die Polizei sucht weiter Zeugen. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Alexander Kurfürst von der Polizeiinspektion Illertissen. Hinweise nehmen die Beamten unter 07303/96510 entgegen.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen