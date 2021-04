Eine Kettershauserin gehört zu Bayerns besten Sportschützinnen

Plus Die 15-jährige Ronja Gmeinder aus Kettershausen erzielt als Luftpistolen-Schützin Ergebnisse, die selbst erfahrene Sportler neidisch werden lassen.

Nervosität ist für Ronja Gmeinder eigentlich ein Fremdwort. Wenn jedoch ein Luftpistolen-Wettkampf bevorsteht, flattern ihre Nerven schon ein bisschen. „Aber wenn ich meine Muskeln aufwärme, den Schießstand vorbereite und ein paar Trockenschüsse abfeuere, werde ich immer ruhiger“, sagt sie. Und schon weicht die Anspannung und die Realschülerin erzielt Ergebnisse, die manchen erfahrenen Pistolenschützen neidisch werden lassen.

Beim Südcup-Ländervergleich Bayern gegen Baden-Württemberg in Pforzheim erwies sich Ronja Gmeinder als beste Luftpistolen-Schützin in der Jugendklasse und erzielte eine Goldmedaille. Foto: Claudia Bader

Beim Südcup-Ländervergleich Bayern gegen Baden-Württemberg in Pforzheim erwies sie sich als beste Luftpistolen-Schützin in der Jugendklasse und holte sich eine Goldmedaille.

Schon als Zehnjährige durfte sie mit Sondererlaubnis an den Schießstand

Ronja Gmeinder, die in wenigen Tagen ihren 16. Geburtstag feiert, wurde schon früh mit dem Schießsport vertraut. Da ihre Eltern und ihr älterer Bruder beim Schützenverein Tell Kettershausen-Bebenhausen aktiv sind, lernte sie schon als Kind, ein Ziel ins Visier zu nehmen: Mit Sondergenehmigung des Landratsamtes durfte sie bereits als Zehnjährige mit dem Luftgewehr an den Schießstand gehen. Ein Jahr später testete sie ihre Zielsicherheit mit der Luftpistole und wollte diese gar nicht mehr aus der Hand legen. Obwohl das Schießen mit diesem Sportgerät noch anspruchsvoller und schwieriger ist, war die Schülerin gleich mit Feuereifer dabei. „Ich war schon damals das einzige Mädchen, das bei den Tell-Schützen mit der Luftpistole trainierte“, erinnert sie sich.

Zweimal pro Woche übte sie voller Ehrgeiz an den Ständen des Kettershauser Schützenheims. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

Zweimal pro Woche übte sie voller Ehrgeiz an den Ständen des Kettershauser Schützenheims. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Sowohl bei der Gaumeisterschaft als auch bei der schwäbischen Meisterschaft im Jahr 2019 schaffte es die Schülerin ganz an die Spitze. Als einzige Luftpistolen-Schützin der Jugendklasse im Schützengau Babenhausen, versetzt sie seitdem nicht nur die gleichaltrigen Jugendlichen, sondern auch erfahrene Sportschützen ins Staunen.

Platz im Bayerischen Landeskader der Luftpistolenschützen

Der bei der bayerischen Meisterschaft in München-Hochbrück erzielte Vizemeistertitel ermöglichte Ronja Gmeinder im Herbst 2019 die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft. Dort landete sie auf Anhieb unter den Top Ten und wurde kurze Zeit später in den Bayerischen Landeskader der Luftpistolenschützen aufgenommen.

Unter Einhaltung strenger Corona-Sicherheitsvorschriften darf die Realschülerin seitdem zweimal monatlich mit Unterstützung der zweiten Kader-Trainerin Monika Wimmer an den Ständen der Olympiaschießanlage München-Hochbrück trainieren. Derzeit bereite sie sich auf den Vorkampf zur Jugendverbandsrunde des Bayerischen Sportschützenbunds vor, erzählt die Kettershauserin.

In ihrer Freizeit engagiert sie sich außerdem als Oberministrantin und Lektorin in der heimischen Pfarrkirche St. Michael. Wenn sie im Sommer 2022 den Realschulabschluss geschafft hat, möchte Ronja Gmeinder vielleicht eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder Krankenschwester absolvieren. „Ich habe mich außerdem für ein Praktikum bei der Polizei beworben und kann mir auch die Arbeit in einem Sanitätsdienst vorstellen“, sagt sie. Den Schießsport möchte sie auf alle Fälle weiterführen. Denn konzentriertes Training und natürlich gute Treffer empfindet sie als wohltuenden Ausgleich für Arbeit und Schulstress.

