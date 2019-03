Ende im Glashaus: Illertissen verliert eine beliebte Konzertreihe

Plus Die Veranstaltungsreihe „Kultur im Glashaus“ in Illertissen wird nach sechs Jahren nicht fortgesetzt. Warum Organisator Reinhard Hemmer den Schlussstrich zieht.

Die Vöhlinstadt verliert eine beliebte Veranstaltungsreihe: Die Serie „Kultur im Glashaus“ (KiG) hat sechs Jahre lang bekannte Künstler und hunderte Besucher in das Museum für Gartenkultur auf die Jungviehweide gelockt – doch damit ist nun Schluss. Heuer wird es kein Programm geben. Und in den folgenden Jahren wohl auch nicht, zumindest nicht in der bisherigen Form. Denn kürzlich ist KiG-Organisator Reinhard Hemmer aus dem Vorstand der Stiftung für Gartenkultur ausgeschieden. Und als „Einzelkämpfer“ sei so eine Reihe eben nicht umzusetzen. Was steckt hinter dem Abschied?

Eigentlich nicht viel, bekundet Hemmer. „Schade“ sei das Aus der Reihe zwar, sagt der 71-Jährige, der gute Kontakte zu bekannten Künstlern wie dem Ulmer Trompeter Joo Kraus unterhält. Als eingefleischter Kulturfan habe er die Glashaus-Reihe stets gerne veranstaltet, sagt er. Aber irgendwann sei eben Schluss. Und so sei es für ihn nun an der Zeit, dem Stiftungsvorstand Lebewohl zu sagen: „Jetzt langt’s.“ Intern sei darüber schon seit Längerem gesprochen worden, Ärger habe es nicht gegeben. Mit der Amtszeit endet auch KiG. Schon weil die finanziellen Ressourcen der Stiftung nicht mehr zur Verfügung stehen. Und die seien bei einem Kulturprogramm wie dem zuletzt dargebotenen unerlässlich. Ein Beispiel: Der Konzertabend zum Rosenkavalier mit seinen zahlreichen Mitwirkenden kostete den Veranstalter etwa 5500 Euro – die Summe sei mit 130 Besuchern aber nicht zu refinanzieren. Die anderen Konzerte mussten die fehlenden Einnahmen kompensieren.

Und sie taten das auch: Am Ende einer KiG-Spielzeit habe stets die „schwarze Null“ gestanden, sagt Hemmer. „Ohne die Stiftung funktioniert das einfach nicht“, sagt Hemmer. Und fügt hinzu: „Jetzt stirbt die Reihe eben.“ Damit tue er sich persönlich keinen Gefallen, sagt der bekennende Klassikfreund. Trauer sei trotzdem nicht angebracht: Es seien sechs schöne Jahre gewesen und Illertissen habe kulturell auch ohne KiG einiges zu bieten, etwa Fritz Unglerts „Kultur im Schloss“-Reihe. Und auch in der Region gebe es einige „tolle Sachen“, zum Beispiel die Konzertserie „Synagoge Fellheim“. Bei der sollte in diesem Jahr der Schauspieler Bruno Ganz auftreten. Nach dessen Tod übernimmt Kollege Ulrich Tukur den Part.

Auftritte wurden per Handschlag ausgemacht

Einen Vergleich mit renommierten Veranstaltungsreihen brauchte die im Illertisser Glashaus nicht scheuen. Mit einem Wilhelm-Busch-Abend, einer „Geisterstunde“ mit Pianistin Julia Rinderle oder einem Chopin-Konzert mit Fokus auf dessen Liebesbeziehung zu der Schriftstellerin George Sand wurde allein im vergangenen Jahr so manch nicht Alltägliches geboten. Ausgemacht wurden die Auftritte im Glashaus per Handschlag, die Künstler reisten mit speziellen Repertoires nach Illertissen. „Ich suche mir Künstler, die ich mag und die ich zahlen kann und sage ihnen, was ich in Illertissen hören möchte“, sagte Hemmer einmal über seine Arbeitsweise. Das Programm war handgestrickt, das lockte Kenner nach Illertissen. Im Schnitt waren es 80 Besucher, bei 130 wurde eine Veranstaltung als Erfolg gewertet. Weitere wird es nun nicht mehr geben. Auch weil sich nach ihm niemand finde, der das kulturelle Erbe antreten könne, so Hemmer.

Stiftung will Programm neu ausrichten

Die Stiftung will das Programm im und um das Museum für Gartenkultur neu aufstellen, sagt Vorstandsmitglied Dieter Gaißmayer, dessen Frau Heike für Hemmer in den Vorstand nachrückt. Ein weiterer Wechsel deutet sich bereits an: Das dritte Vorstandsmitglied Wolfgang Hundbiss werde ausscheiden, nachfolgen soll Thea Zedelmaier, die Vorsitzende des Vereins „Förderer der Gartenkultur“.

Bei KiG habe es sich um eine „temporäre Sache“ gehandelt, sagt Gaißmayer. Künftig wolle man den Fokus stärker auf ökologische Themen legen. Ein Beispiel dafür ist der Saatgutmarkt am kommenden Samstag, 9. März. Ein anderes sind die „Gespräche auf der Gartenbank“, die am Donnerstag, 27. Juni, mit dem Bienenexperten Marcus Haseitl stattfinden.

Hemmer habe sich große Verdienste um Stiftung, Museum und Gartenkultur erworben, sagt Gaißmayer. „Ohne ihn hätte das alles nicht so funktioniert.“ Hemmer, der auf eigenen Wunsch ausscheide, sei würdig verabschiedet worden. Was KiG angeht, müsse es kein Abschied für immer sein, sagt Gaißmayer. Möglicherweise werde es irgendwann weitergehen, vielleicht auf andere Art und Weise. „Aber jetzt ist erst mal Pause.“

