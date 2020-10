vor 3 Min.

Entscheidung über den Illertisser Weihnachtsmarkt 2020 ist gefallen

Glühweinduft und bunt geschmückte Buden: Der Illertisser Weihnachtsmarkt lockte in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher an.

Plus Auf der Internetseite der Stadt Illertissen stehen die Termine für den Weihnachtsmarkt 2020 noch drin. Jetzt steht fest, wie es weitergeht.

Von Rebekka Jakob

Im vergangenen Jahr hat der Weihnachtsmarkt in Illertissen rekordverdächtig viele Besucher angelockt. Die Besucher kamen in Scharen auf den Schrannenplatz und erlebten unter anderem mit, wie der Nikolaus aus dem historischen Portal des Rathauses schritt. Im Coronajahr 2020 sind bereits Regio- und Ökomarkt, Kraut- und Rübenmarkt sowie die Frühjahrs- und Herbstmärkte abgesagt worden. Der letzte Punkt auf der Liste der Märkte, die sich auf der Homepage der Stadt finden, stand diese Woche jedoch noch im Kalender. Findet der Illertisser Weihnachtsmarkt also statt?

"Wir orientieren uns daran, was auch die anderen Kommunen um uns herum machen", sagt Bürgermeister Jürgen Eisen in Gespräch mit unserer Redaktion. "Der Weihnachtsmarkt wird also ausfallen." Die derzeit gültigen Auflagen machten es kaum möglich, den Markt durchzuführen. "Wir könnten auf dem Schrannenplatz maximal zehn Stände aufstellen und nur 100 Besucher zulassen", so Eisen. Normalerweise sind es 43 Stände, in denen Weihnachtsartikel und Deko angeboten werden, die Vereine kümmern sich um die Verpflegung mit Essen und Trinken. Mehr dazu lesen Sie hier: Warum der Illertisser Weihnachtsmarkt so beliebt ist

Weihnachtsmarkt in Illertissen ist abgesagt

Ursprünglich hatte die Stadt geplant, den Weihnachtsmarkt 2020 noch mit weiteren Händlern auszubauen - immerhin würde dieses Jahr das 25-jährige Bestehen des Marktes gefeiert, der unter normalen Umständen am ersten und zweiten Adventswochenende stattgefunden hätte. Für einen Weihnachtsmarkt in verkleinerter Form sei der logistische Aufwand jedoch zu groß, befürchtet der Bürgermeister. Ein Sicherheitsdienst müsste den Zugang regeln, außerdem könnten sich lange Schlangen vor dem Einlass bilden. "Dazu kommt, dass wir eine Auswahl treffen müssen, wer die Stände besetzen darf - das wäre auch nicht fair."

Ein wenig Hoffnung auf einen stimmungsvollen Advent gibt es in Illertissen aber noch - in der Stadt denke man intensiv darüber nach, ob vielleicht ein kurzfristiges Angebot auf die Beine gestellt werden kann. Bürgermeister Eisen: "Das hängt aber natürlich von der aktuellen Lage ab, und den Vorgaben, die dann gelten."

So schön war es im vergangenen Jahr:

15 Bilder Der Auftakt des Illertisser Weihnachtsmarktes in Bildern Bild: Alexander Kaya

