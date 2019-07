vor 49 Min.

Erst shoppen, dann rocken: Vor Illertissen liegt ein Super-Samstag

Mit einer gemeinsamen Aktion wollen Stadt und Händler viele Menschen nach Illertissen locken. Nach Ladenschluss beginnt die Open-Air-Saison auf dem Marktplatz.

Von Jens Carsten

Illertissen Die Woche hat zwar gerade erst begonnen, doch Henning Tatje vom Stadtmarketing spürt schon jetzt ein Kribbeln: „Ich bin schon etwas nervös“, sagt er. Ihm steht ein ereignisreiches Wochenende bevor, für das er als Organisator mitverantwortlich ist. Am Samstagvormittag startet der Einkaufs-Aktions-Samstag, bei dem Händler, Stadt und Werbegemeinschaft gemeinsam möglichst viele Menschen in die Innenstadt locken wollen. Dazu haben Sie einiges aufgeboten.

Rabatte, Quiz-Rallye und weitere Offerten

Die Auer Bimmelbahn soll einen Anreiz bieten, zudem gibt es in den Geschäften Rabatte, eine Quiz-Rallye und weitere Offerten. Am frühen Abend soll der Shopping-Tag in den Auftakt der diesjährigen Open-Air-Serie „Live im Sperrbezirk“ übergehen, auf dem Marktplatz spielen die Merk Brothers und die Band Firebound. Erst Bummel mit der Bimmelbahn, dann Doppelkonzert: „Eine große Sache“, sagt Tatje. Und tags darauf wird noch das Internationale Fest gefeiert, das der Integrationsbeirat heuer in neuer Form präsentiert. „In Illertissen ist richtig was los“, stellt Tatje fest.

Die Auer Bimmelbahn ist am Samstag von 10 bis 16 Uhr in Illertissen unterwegs. Es gibt drei Haltstellen. Bild: R. Langhans

Das wird auch Zeit – sagen die Händler in der Innenstadt. Wie berichtet, macht ihnen die Dauerbaustelle in der Vöhlinstraße zu schaffen: Weil die Straße mehrere Monate komplett gesperrt ist, bleibt der sonst übliche Durchgangsverkehr aus. Dadurch kommen weniger Kunden in die Geschäfte, die Betreiber klagen über sinkende Einnahmen. Dass sich die Sperrungen im vergangenen Jahr und heuer nachteilig in den Bilanzen niederschlagen, zeigt die kürzlich angekündigte Geschäftsaufgabe von Eisen- und Spielwaren Gössler. Inhaber Dieter Gössler hatte dazu erklärt, die Baustelle sei zwar nicht der alleinige Grund für seinen Entschluss, aber sie habe den Ausschlag dazu geben.

Beschwerden kommen im Rathaus an

Andere Händler äußerten sich ähnlich, ihre Beschwerden kamen auch im Rathaus an. So musste sich Henning Tatje in den vergangenen Wochen einiges anhören. Sein Fazit: „Die Straße muss gemacht werden, aber die Auswirkungen sind eben leider auch spürbar.“ Da sei es „der Situation angemessen“, dass die Stadt sich an der Aktion beteiligt – und in die Kasse greift, um die Auer Bimmelbahn fahren zu lassen. Betrieben wird das Gefährt mit seinen Waggons von der Illertisser Feuerwehr, für die Passagiere ist die Mitfahrt kostenlos. „Jetzt hoffen wir, dass sich möglichst viele Menschen sagen: ,Klasse, da gehen wir hin‘.“ Geht es nach Tatje, dann soll der Einkaufssamstag als Zeichen für den Zusammenhalt in der Stadt wahrgenommen werden. „Gemeinsam wollen wir aus der Notlage etwas Gutes machen.“

Bimmelbahn fährt von 10 bis 16 Uhr

Geboten ist einiges: Die Bahn fährt in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, Haltestellen gibt es am Martinsplatz, in der Vöhlinstraße (bei Eisenwaren Gössler) und am nördlichen Marktplatz (beim Haus am Markt). Zahlreiche Geschäfte beteiligen sich mit Aktionen, so bietet das Modehaus Rimmele ein Glücksrad, Kinderschminken und eine Cocktail-Bar und das Bettenhaus Baumgärtner richtet im leer stehenden Eckhaus einen Schnäppchenmarkt ein. Andere Händler locken die Kunden mit Einkaufsgutscheinen, kleinen Überraschungen und Rabatten. „Man muss etwas tun, um die Menschen in die Läden zu bringen“, sagt Rainer Weikmann, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Inwieweit solche Aktionen die Verluste durch die ausbleibenden Kunden auffangen könnten, sei fraglich. Dennoch sei es für die Händler wichtig, Präsenz zu zeigen. „Wir wollen bei den Leuten in den Köpfen bleiben“, sagt Weikmann. Auch die Werbegemeinschaft ist am Samstag dabei: Sie organisiert eine Quiz-Rallye. An sieben Stationen können die Teilnehmer Buchstaben sammeln und dann zu einem Wort zusammenfügen. Wer dieses auf den dafür bereitliegenden Zetteln notiert und dann abgibt, kann Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 70 Euro gewinnen.

Anlass zum Aktionstag gibt die Baustelle in der Vöhlinstraße. Bild: R. Langhans

Viele Geschäfte werden am Samstag bis 16 Uhr geöffnet haben – danach soll der ereignisreiche Tag noch nicht enden. Um 18 Uhr beginnt „Live im Sperrbezirk“ auf dem Marktplatz. Geht es nach Tatje, sollen die Illertissen gar nicht erst nach Hause gehen und gleich in der Stadt bleiben. Zwei Stunden ließen sich in den örtlichen Cafés sicher gut überbrücken, gutes Wetter vorausgesetzt. Das müsse bei Shopping-Samstag und Freiluft-Konzert natürlich mitspielen. Noch seien die Prognosen vage: Warm solle es werden, aber wahrscheinlich auch mit einem Gewitterrisiko. Tatje: „Vielleicht sieht der Wettergott, was wir hier mit großem Zusammenhalt stemmen und ist uns deshalb besonders gewogen.“

