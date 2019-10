vor 30 Min.

Erstmals erklingt der neue Flügel

Ute und Akira Sagawa spielen im Illertisser Pfarrsaal auf dem Instrument, Peter Gatty trägt Gedichte vor

Im Pfarrsaal von St. Martin in Illertissen steht seit Kurzem ein neuer Flügel. Das bisherige Instrument der Firma Blüthner war in die Jahre gekommen und wurde deshalb durch ein jüngeres desselben Herstellers ersetzt. Am Donnerstag, 24. Oktober, ist der neue Flügel erstmals im Pfarrsaal zu hören. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden zur weiteren Finanzierung des Flügels werden erbeten.

Für das Konzert greifen Ute und Akira Sagawa vierhändig in die Tasten. Auf dem Programm stehen Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate in B-Dur, die Fantasie in f-Moll von Franz Schubert und Choräle von Johann Sebastian Bach. Des Weiteren gibt es von Johannes Brahms Variationen über ein Thema von Joseph Haydn zu hören sowie Improvisationen von Akira Sagawa. Abwechselnd dazu trägt Peter Gatty Gedichte von Alfred Brendel vor.

Der alte Flügel stammte aus dem Jahr 1942 und wurde gebraucht gekauft. Eine Reparatur des Instruments wäre möglich, aber nicht sinnvoll gewesen angesichts der ständigen Beanspruchung bei Chorproben und Konzerten. Das jüngere Nachfolgemodell – Baujahr 1993 – ist den Anforderungen besser gewachsen.

Daher hatten sich der Kreis der Freunde und Förderer von Kirchenmusik und klassische Musik sowie die Kirchenverwaltung für die Anschaffung entschieden. Die Kosten für das Instrument beliefen sich auf etwa 23000 Euro. Nachdem aus den Reihen des Kirchenchors eine Spendenzusage über ein Drittel der Kosten eingegangen war, wurde der Erwerb beschlossen. (lor)

