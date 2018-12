08.12.2018

Es kracht auf den Straßen: Mehrere Unfälle in Illertissen und Vöhringen

Mehrmals musste die Polizei am Freitag zu Unfällen in Illertissen und Vöhringen ausrücken. Was passiert ist.

In Illertissen und Vöhringen hat es am Freitag gleich mehrfach gekracht. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Hier ein Überblick.



Illertissen, 12.10 Uhr: Es kommt zu einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße. Eine 74-jährige Fahrerin übersieht beim Einfahren von einem Parkstreifen auf die Straße das Auto eines 79-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entsteht ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Die Unfallverursacherin wird von der Polizei verwarnt.

Vöhringen, 15.05 Uhr: Es ereignet sich ein Verkehrsunfall in der Breitengasse. Ein 68-jähriger Omnibusfahrer verursacht durch das Schneiden der Kurve beim Links-Abbiegen einen Zusammenstoß mit dem Auto eines 79-Jährigen. Der Schaden: rund 1200 Euro. Laut Polizei gibt es zudem eine Bußgeldanzeige.

Illertissen, 15.45 Uhr: Es kracht in der Straße Am Anger in Illertissen: Eine 42-jährige Autofahrerin übersieht beim Rückwärtsausparken den Wagen eines 67-Jährigen. Bei dem Unfall entsteht ein Schaden von rund 1500 Euro. Auch diese Unfallverursacherin wird verwarnt, teilt die Polizei mit.

Illertissen, 17.30 Uhr: In der Ulmer Straße ereignet sich ein Auffahrunfall. Ein 22-Jähriger fährt mit seinem Auto auf das einer 45-Jährigen auf. Der Schaden: rund 1300 Euro.

Vöhringen, 18.58 Uhr: Auf der Rue de Vizille kracht es, der Wagen eines 29-Jährigen rollt laut Polizei im ruhenden Verkehr auf den Pkw einer 43-Jährigen. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Der Unfallverursacher wird verwarnt, so die Polizei weiter. (az)

