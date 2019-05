11:55 Uhr

Es wird Zeit, dass sich ums Schloss herum etwas tut

Warum es wichtig ist, dass die Stadträte keine halben Sachen beim Thema Schlossareal machen.

Von Franziska Wolfinger

Die Illertisser sind zurecht stolz auf „ihr“ Vöhlinschloss. Erhaben thront es über der Stadt. Mit Bienen- und Heimatmuseum ist das Wahrzeichen auch Anziehungspunkt für Besucher von außerhalb. Als Hochschulschloss ist das historische Gebäude, das seine Wurzeln in einer Burg aus dem 12. oder 13. Jahrhundert hat, in unserer modernen Gegenwart angekommen. Doch einen Wermutstropfen gibt es.

Nicht nur das Vöhlinschloss muss attraktiv sein

Während das Schloss selbst aufwendig saniert in feudalem Glanz erstrahlt, mag die Umgebung nicht so recht dazu passen. Enge, düstere Wege oder auch eine Mauer, die an manchen Stellen am zerbröckeln ist, geben kein gutes Bild ab. Die Idee, das Areal rund um das herrschaftliche Gebäude zu sanieren, gibt es schon länger. Im Illertisser Bauausschuss stellte diese Woche ein Stadtplaner einen bunten Strauß an Ideen vor, wie das Gelände attraktiver und zugänglicher werden könnte. Bislang zeigten sich die Stadträte begeistert von den Vorschlägen. Nun gilt es für das Gremium, nicht locker zu lassen. Bei korrekter Planung hat auch die Regierung von Schwaben Zuschüsse zugesagt: Sie will die Hälfte der Kosten übernehmen. Wenn alles gut läuft, könnten schon im kommenden Haushaltsjahr Gelder für die Instandsetzung des Areals bereitgestellt werden. Trotz Zuschüssen wird das Projekt vermutlich teuer. Und es wird die Stadt über sehr viele Jahre beschäftigen. Doch Illertissen hat ein Wahrzeichen verdient, dass auch ein einer schönen Umgebung eingebettet ist. Dabei kommt es nicht nur auf das Aussehen an: Was rund um das Schloss entstehen könnte, soll für die Bürger der Stadt eine Bereicherung sein. Ein Park oder die historischen Gärten, die möglicherweise wiederbelebet werden, könnten irgendwann zum Entspannen einladen. Wichtig ist, hier keine halben Sachen zu machen. Wenn sich der Stadtrat irgendwann für die Neugestaltung des Schlossareals entscheidet, sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Das Gremium hat hier die Gelegenheit, langfristig Weichen zu stellen.

