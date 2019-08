11:59 Uhr

Ferienspaß: Osterberger Kinder basteln „Regenmacher“

Das Ferienprogramm, das Osterberger Vereine organisieren, kommt bei den Mädchen und Buben gut an.

Von Armin Schmid

Fröhlich spielende Kinder sind der beste Beweis dafür: Das Ferienprogramm in Osterberg kommt an. Das traf unter anderem auf die Veranstaltung des Musikvereins zu, bei die Teilnehmer sogenannte Regenmacher bastelten. Da zu der Aktion gleich mehr als 20 Kinder kamen, wurde diese kurzerhand in die Turnhalle verlegt. „Wir wollten etwas musikalisches machen“, sagte Jugendleiterin Katrin Zwing. Die Herstellung der röhrenförmigen Gefäßrassel, die ursprünglich aus Chile stammt, zog die Kinder vollkommen in ihren Bann. Regenmacher heißt das Instrument, weil das Geräusch beim Schütteln der Rassel an fließendes Wasser erinnert und bei den Indios für Regenzeremonien verwendet wurde.

Marco Hanselka gefiel das Anmalen der Papprollen am besten. Lea Krug berichtete aufgeregt, dass das Einfüllen von Sand in die Röhre genauso viel Spaß gemacht habe wie das Schmücken der Rasseln mit bunten Perlen und Federn. Das Mädchen war auch bei der „Wasserschlacht“ dabei, die von der Feuerwehr Osterberg angeboten wurde. „Echt cool“, sagte das Schulkind und meinte die Wasserspiele bei sommerlichem Wetter und das Eis am Stiel, das es auch noch gab.

Organisiert wird die Ferienfreizeit in Osterberg vom Pfarrgemeinderat, durchgeführt als Gemeinschaftsaktion mehrerer Vereine und Bürger. Das Programm umfasst sechs Veranstaltungen, die über die Ferien hinweg verteilt sind. „Diese Form des Ferienspaßes wird schon seit rund 20 Jahren erfolgreich praktiziert“, erläuterte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gerlinde Pistel. Heuer engagierten sich der örtliche Turnverein, die Feuerwehren Osterberg und Weiler, der Pfarrgemeinderat, die Musikanten und der Gartenbauverein Osterberg-Weiler. Letzterer stellt die Abschlussveranstaltung „Wir basteln eine Vogelscheuche“ am Mittwoch, 28. August, ab 9.30 Uhr im Wertstoffhof auf die Beine.

Ein Höhepunkt steht zudem am Samstag, 24. August, ab 9 Uhr auf dem Programm. Der TV Osterberg fährt mit Kindern ab sechs Jahren zum „Ninja Warrior Parkour“ nach Laupheim.

Lesen Sie außerdem: Warten auf das Wildtiergehege in Osterberg

Themen Folgen