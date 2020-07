17:41 Uhr

Feuer breitet sich auf einem Feld bei Illerberg aus

Plus Stroh ist auf einem Feld nördlich von Illerberg in Brand geraten. Das gesamte Feld wird in Mitleidenschaft gezogen. Rauch zieht hinüber zur A7.

Von Wilhelm Schmid

Ein 2,9 Hektar großes Stoppelfeld ist am Dienstagnachmittag nördlich von Illerberg in Flammen gestanden. Wie die Polizei berichtet, war ein Landwirt nach der Getreideernte damit beschäftigt, das Stroh zu Ballen zu pressen. Dabei, so der Landwirt zur Polizei, sei wohl ein Stein in das Stroh geraten, wodurch sich Funkenschlag entwickelt habe. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus, was noch durch den Wind begünstigt wurde. Der Landwirt konnte sich selbst sowie die Ballenpresse samt Zugmaschine in Sicherheit bringen und bis die Feuerwehr eintraf, war das gesamte Feld fast schon komplett abgebrannt.

15 Bilder Flächenbrand bei Illerberg Bild: Wilhelm Schmid

Etwa 18 Strohballen, die über das Feld verbreitet lagen, brannten noch und mussten abgelöscht werden. Dazu waren die Feuerwehren aus Illerberg-Thal, Vöhringen und Senden mit rund vierzig Leuten im Einsatz. Mithilfe eines Frontladers wurden die Ballen auseinander gezogen, sodass effektiv gelöscht werden konnte. Wasser wurde mit Löschfahrzeugen im Pendelverkehr aus Illerberg geholt. Auf der Autobahn wurden die Verkehrsteilnehmer im Radio vor der Sichtbehinderung durch Rauch gewarnt. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den frühen Abend hin. Der Sachschaden gab der Landwirt gegenüber der Polizei mit rund fünfhundert Euro an.

Flchenbrand bei Illerberg - 14.07.2020 Video: Wilhelm Schmid

Mehr aus der Region lesen Sie hier:

Themen folgen