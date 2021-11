Filzingen

Das Adventsdorf in Filzingen fällt dieses Jahr deutlich kleiner aus

Plus Die "Einstimmung in den Advent" in Filzingen wird am 21. November stattfinden. Allerdings kann sie nur mit Einschränkungen durchgeführt werden.

Von Armin Schmid

Die Filzinger Lindenbaumfreunde müssen ihr bereits geplantes Programm aufgrund der vierten Welle der Corona-Pandemie deutlich einschränken. Aufgrund der vorherrschenden Corona-Pandemie kann das Filzinger Adventsdorf nicht wie geplant mit Leben erfüllt werden. Trotzdem soll am Sonntag, 21. November, eine Einstimmung in den Advent stattfinden.

