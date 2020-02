vor 25 Min.

Förderung für „Schulen ohne Rassismus“

Koordinationsstelle ist in Babenhauser Jubi angesiedelt

Wie gestaltet sich das Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft? Wie geht man miteinander gut und gleichberechtigt um? Solche Fragen stellen sich auch im Schulalltag. Jugendliche, die sich intensiver damit auseinandersetzen wollen, können sich dem bundesweiten Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ anschließen. An dem Netzwerk beteiligen sich bislang mehr als 3000 Schulen in Deutschland; im Bezirk Schwaben sind es aktuell 74 Schulen. Um das Projekt bekannter zu machen, fördert der Bezirk Schwaben nun die Regionalkoordination, die an der Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen angesiedelt ist, mit 10000 Euro.

„Unsere Gesellschaft verändert sich, wird vielfältiger“, sagt dazu Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Damit in der Zukunft ein gutes Zusammenleben gelingt, ist es wichtig, bereits jetzt die Jugend an Bord zu holen.“ Dies soll einerseits durch das Schulprojekt geschehen. Andererseits unterstützt der Bezirk aber auch den Bezirksjugendring Schwaben in dessen Aktivitäten.

Dort wurde nun eine Projektstelle für „Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft“ eingerichtet. Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit sollen für das Thema sensibilisiert werden und den Jugendverbänden entsprechendes Know-how im Umgang mit Jugendlichen aus anderen Nationen und Kulturen vermittelt werden. „Wir können und müssen noch viel voneinander lernen“, sagt Claudia Junker-Kübert, Geschäftsführerin des Bezirksjugendrings beim jüngsten Jugendausschuss im Bezirk Schwaben. (az)

Themen folgen