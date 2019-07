vor 35 Min.

Förderzusage für Alte Schule in Reichau ist da

Die Förderung für den Umbau der alten Schule in Reichau ist in trockenen Tüchern. Unser Bild zeigt (von links): den Schützenvereinsvorsitzenden Franz Mensch, Walter Kreye (Leiter des Amts für ländliche Entwicklung), den CSU-Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek, Bürgermeister Helmut Erben, den Architekten Franz Arnold und Markus Höbel.

Die Alte Schule in Reichau kann zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden. Der Startschuss soll bereits im Frühjahr 2020 fallen.

Von Armin Schmid

Die Förderung für den Umbau der Alten Schule in Reichau zum Dorfgemeinschaftshaus ist in trockenen Tüchern. Nach Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten kann die Gemeinde Boos mit einem Zuschuss in Höhe von 754000 Euro rechnen. Das berichtete der Leiter des Amts für ländliche Entwicklung Schwaben (ALE), Christian Kreye, bei der Übergabe des Förderbescheids für das Dorferneuerungsprojekt. Zudem informierte er über die geplante Maßnahme. Auch eine Besichtigung der Räume war möglich.

Im Dorf einen zentralen Treffpunkt zu haben, an dem sich Bürger und Vereine gleichermaßen engagieren, verwirklichen und gesellig beisammen sein können, ist der Wunsch vieler Reichauer. Zuletzt stand einem Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes das Fehlen eines tragfähigen Förderkonzepts entgegen. Dies ändert sich nun.

Wie Bürgermeister Helmut Erben (CSU) bereits erklärt hatte, sollen die Gesamtkosten für das Dorfgemeinschaftshaus bei rund 1,18 Millionen Euro liegen. Der Rathauschef geht davon aus, dass noch weitere Fördergelder über den Landkreis Unterallgäu, die Regierung von Schwaben und die Bayerische Landesstiftung bewilligt werden könnten. Konkrete Zusagen seien allerdings noch nicht da.

Alte Schule in Reichau: Weitere Planungen stehen an

Die Gemeinde sei finanziell gut genug aufgestellt und der Umbau des ehemaligen Schulgebäudes zum Dorfgemeinschaftshaus machbar. Da die Förderquote beim Programm „Innen vor Außen“ deutlich höher ist, hat die Gemeinde von der ursprünglich angedachten Förderung über das Eler-Programm Abstand genommen. Das Jahr 2019 soll für die weitere Planung genutzt werden. Der bisherigen Entwurfsplanung entsprechend soll das jetzige Schützenheim vergrößert und mit einem mehr als 170 Quadratmeter großen Dorfgemeinschaftssaal ausgestattet werden, der in der größten Ausbaustufe für rund 140 Personen Platz bietet.

Die Schießstände bleiben im selben Raum, müssen jedoch, da der Saal flexibel abgeteilt werden kann, nicht bei jeder Veranstaltung abgebaut werden. Ein Zwischenbau, der den Anschluss des Schützenheims an die Alte Schule möglich macht, wird neu gebaut und weitestgehend mit Glasflächen versehen. Im Altbaubereich beziehungsweise im Erdgeschoss der ehemaligen Schule werden Zwischenwände ausgebrochen. Dies ermöglicht einen Mehrzweckraum mit rund 46 Quadratmetern. Zudem soll das Erdgeschoss zwei Jugendräume beherbergen. Im Obergeschoss ist nochmals ein Mehrzweckraum vorgesehen.

Mehrfachnutzung der Räume zentraler Punkt des Konzepts

Die Mehrfachnutzung der Räume ist ein zentraler Punkt des Konzepts. So können im Mehrzweckraum Versammlungen der Vereine und Institutionen abgehalten werden. Im Archiv könnten die Ortschronik oder die Pfarrbücher untergebracht werden. In einem Bürobereich wäre Platz für Unterlagen der Vereine. Der Keller ist der Haustechnik und Heizung vorbehalten. Das Dachgeschoss soll nicht ausgebaut werden. Im Außenbereich soll es 24 Stellplätze geben.

Die Förderung in Höhe von 754000 Euro entspricht letztlich dem Höchstsatz von 80 Prozent der förderfähigen Kosten, die 943 000 Euro betragen. Der Kostenanteil der Gemeinde wird bei knapp 450000 Euro liegen. „Die Geschichte dieses rund 140 Jahre alten Gebäudes setzt sich fort und die Seele des Hauses lebt weiter“, sagte ALE–Leiter Kreye. Es sei überaus positiv, dass in der denkmalgeschützten, ehemaligen Bildungsstätte nun die Grundlage für eine weiterhin aktive Dorfgemeinschaft der 360 Einwohner Reichaus geschaffen wird.

Der CSU-Landtagsabgeordnete Klaus Holetschek hob hervor, dass sich das Warten nach einer jahrelangen Planungsphase allemal gelohnt habe. So sei die Förderung durch das Programm „Innen vor Außen“ deutlich höher ausgefallen. Der Heimatvereins-Vorsitzende Erich Wucher und der Vorsitzende des Schützenvereins, Franz Mensch, betonten, dass die Vereine Eigenleistungen von rund 50000 Euro einbringen werden. Planer Franz Arnold bekräftigte, dass der Bau im Frühjahr 2020 beginnen soll. Für Ende 2021 ist die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses vorgesehen.

„Piano und Stimme“ lautet der Leitgedanke der Schlosskonzerte in Babenhausen. Mehr zu der Veranstaltung, lesen Sie hier: Schlosskonzerte: Romantik pur im Babenhauser Ahnensaal

Themen Folgen