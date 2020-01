14:00 Uhr

Frau wird in Egg ausfällig und tritt nach Polizisten

Die Polizei hat am Sonntag eine junge Frau in Egg an der Günz in Gewahrsam genommen.

Eine junge Frau ist am Sonntag in Egg an der Günz gegenüber Polizisten ausfällig geworden. Die 23-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Wie die Polizei berichtet, ging in den Mittagsstunden eine Mitteilung bei der Inspektion Memmingen ein, dass in Egg eine Person auf der Straße herumschreie und immer wieder auf vorbeifahrende Autos zuspringe. Eine Streifenbesatzung traf die Frau schließlich in Egg an. Als die Beamten sie ansprachen, rannte sie davon, konnte aber kurze Zeit später wieder aufgegriffen werden. Weil die Frau sehr aggressiv reagierte und auch mit den Füßen nach einem Beamten schlug, wurde sie zu Boden gebracht und gefesselt.

Wegen ihres offensichtlichen psychischen Ausnahmezustands wurde die Frau dann in ein Klinikum gebracht. Im Fahrzeug wurde sie erneut aggressiv und trat mit den Füßen in Richtung einer neben ihr sitzenden Polizistin.

Bei der Fesselung wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. (az)

